24.3%房東近3年漲租金　中研院：成通膨推力

▲租屋、賞屋示意照。（圖／記者張雅雲攝）

文／中央社

中央研究院經濟所今天發布「台灣消費者預期與政策反應調查」，聚焦政府租金補貼政策，發現近3年有約24.3%的房東漲租，未來1到2年，約有3成的房東計畫調漲租金，將成為近年通膨居高不下的壓力來源。

中央研究院經濟研究所考量消費者對物價的預期是影響當期物價水準的重要因素之一，總體經濟預測小組自112年10月起，每半年進行一次「台灣消費者預期與政策反應調查」，以了解台灣消費者的物價預期。

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今年10月的調查結果顯示，台灣消費者預期生活成本（經常性生活之整體開銷）在1年後平均上升11.3%，較去年同期調查的9.3%高出2個百分點。

CPI變化預期方面，有87%的消費者預期1年後CPI將上升，較去年同期的82%提高5個百分點，預期1年後CPI上升的中位數，也從去年同期調查的2.75%，上升到3.00%。

中研院經濟所研究員兼代理副所長楊淑珺進一步指出，預期1年後CPI通膨超過2%的受訪者比例從去年同期的71%上升至78%，這些數據顯示，未來1年通膨壓力不易緩解。

由於CPI當中的房租指數持續攀高，且11月漲幅達2.66%，創28年半新高紀錄。中研院經濟所特別調查租金補貼的政策反應，了解過去3年，租客申請補貼的意願，以及影響房東調漲租金的因素。

調查顯示，僅17.1%的受訪租客在過去3年（111年至113年）內申請過租金補貼。未申請的租客中，35.3%因資格不符，26.9%則擔心因為申請補貼導致房租上漲。

房東方面，近3年約有24.3%的房東調漲租，平均年租金調漲幅度為2.02%。主要調漲原因包括物價和工資上漲導致房屋維修成本增加（約76.2%）、房屋稅和囤房稅調升（約33.7%），以及因為房客申請租金補貼（約19.7%）。

未來1到2年，約有3成的房東計畫調漲租金，整體受訪房東預計平均調漲幅度為2.32%。

中研院經濟所認為，房租相關的CPI通膨壓力在未來1、2年內可能居高不下；除了物價普遍上漲，租金補貼及相關稅率調升也是推動房租上漲的因素。

楊淑珺表示，租金補貼是否需要放寬資格，必須嚴肅考慮，因為放寬資格將使政府支出更高，也可能進一步推動CPI，房租有諸多因素影響，必須審慎考量。

對於央行12月理監事會未再祭出新的選擇性信用管制，楊淑珺則說，央行認為房價上漲的預期已有改善，但目前房市量下跌、價格鬆動並不明顯，房價上漲的預期心理究竟短暫喊卡，還是明年又會持續，要繼續關注。

中研院經濟所補充，這次聚焦租金補貼的原因，是政府自111年7月推出「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，提供50萬戶租金補貼，並於113年12月17日宣布，該政策延長至2026年，並將規模擴大至涵蓋75萬戶。鑑於房租通膨壓力居高不下，希望了解租客申請意願，以及影響房東調漲租金的因素。

此次調查在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.06個百分點。政策反應調查除市話和手機，也加入網路問卷，以增加房東與租客的樣本數量，共計受訪租客586人，房東421人。

中研院經濟所提醒，經濟政策的效果，需嚴謹評估才可得知。此調查目的在於提供初步、即時評估，作為政府政策調整參考。