NCC 2步驟堵「惡意簡訊」18日上路　強化實名制、累犯以後剉咧等

記者蘇晟彥／台北報導

NCC（國家通訊傳播委員會） 13日召開例行記者會，宣布將從 11 月 18 日起，將依照「詐欺犯罪危害防制條例」第14條第2項規定，實施2措施堵詐，要求電信業者、簡訊平台精進商業簡訊風險管控條例，必須預先審核登錄上開資料才能發送，但目前仍屬自律事項，並無實際罰則。

▼18日起將要求電信業者、簡訊平台必須預先審核登錄上開資料才能發送。（圖／記者蘇晟彥攝）



NCC表示，統計今年1-10月，有超過40萬餘則惡意簡訊被成功發出，可能造成民眾財產損失，因此依照「詐欺犯罪危害防制條例」第14條第2項規定，要求電信事業、簡訊平台（例如三竹、詮力、科技）持續精進商業簡訊風險管控機制，在簡訊內容如果有超連結、電話號碼要進行檢查，

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一、企業發送商業簡訊，若其內容有URL、短網址或電話，皆需預先提出申請，經電信事業審核通過後，登錄URL、短網址及電話號碼等企業專屬專用資料，後續發送商業簡訊如有上開內容時，皆須與登錄資料相符始可發送;如登錄資料變更時，亦需重新提出申請。

二、所有商業簡訊發送前，內容均須通過檢查，如帶有URL、短網址或電話號碼，經查與企業登錄資料不符或未登錄者，則不予發送。

此外，NCC說明，在最初所有電信業者、簡訊平台都列屬「白名單」範圍，不會主動去檢查所發送的內容，但仍會以自動掃描的方式進行複檢，但過往如果曾發生過寄送惡意簡訊事宜，例如簡訊平台都可能曾發生過，未來在發送前都將必須經過審核才能發送簡訊，而個人則是在一天50則之內，並不會依照上述條例管制。