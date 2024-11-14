王者殞落！　謝金河：三星、台塑同病相憐

▲財信傳媒董事長謝金河資料照。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣棒球12強大賽以6比3打敗南韓，財信傳媒董事長謝金河以「王者殞落！三星，台塑同病相憐」為題，發表球賽觀後感想。

老謝表示，從2000以來，南韓的氣勢一直在台灣之上，國人羨慕南韓，但如今這個情勢正在轉變中，台積電（2330）在先進製程完勝三星，如今台積電市值逾兆美元，最近才因為川普效應略回檔，但三星電子的股價卻像融冰一般跌不休。

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另外，謝金河認為，台塑市值2852億，台塑石化4201億，南亞3216億，台化2084億，台塑四寶市值1.235兆，比一家廣達或富邦金控還少。王永慶昆仲時代的台塑集團是台灣的王者企業，如今探底而下，仍未見曙光。

以下是謝金河臉書全文：

王者殞落！三星，台塑同病相憐

昨天在大巨蛋，台灣的棒球隊在12強大賽中，一局拿下6分定江山，以6:3打敗南韓，大家都很開心。從2000以來，南韓的氣勢一直在台灣之上，國人羨慕南韓，經常說：韓國能，台灣為什麼不能？

這個情勢如今正在快速轉變中，最顯著的是台灣的護國神山打敗南韓的護國神山。台積電在先進製程完勝三星，如今台積電市值逾兆美元，最近才因為川普效應略回檔，但三星電子的股價卻像融冰一般跌不休。

三星7月股價8.88萬韓元，昨天大跌4.53%，寫下i2020年6月以來新低，市值剩下337兆韓元，約2400億美元。很長的時間，三星和台積電平起平坐，如今市值剩下台積電的四分之一，南韓股市也因為三星股價不振，表現疲弱。

三星在今年的狀況急轉直下，除了在晶圓代工先進製程，技術，良率都輸給台積電，最要命的是三星最拿手的記憶體，在最先進的HBM也被SK Hynix打敗。今年海力士股價上漲32%，三星下跌逾三成。海力士市值133.15兆韓元，大大拉近和三星的差距。

除了在半導體領域，三星的手機，面板，LED都在中國殺戮下節節敗退，這個處境很像台塑集團。剛剛公佈的第三季財報，台塑虧30.92億，台塑石化虧30.82億，台化虧損19.17億，只有南亞小賺6576萬元。台塑在科技業的投資也不好，南亞科虧14.28億，前三季虧損35.1億。2022年EPS30元的南亞電路板前三季只小賺2500萬。對比2021年台塑四寶一年大賺2401億元，令人不勝唏噓。

台塑市值2852億，台塑石化4201億，南亞3216億，台化2084億，台塑四寶市值1.235兆，比一家廣達或富邦金控還少。王永慶昆仲時代的台塑集團是台灣的王者企業，如今探底而下，仍未見曙光。和三星的際遇，看起來同病相憐！