先探／台股創新高獨門選股術

川普勝選、美股歡騰，然台股先盛後衰，短線恐將趨於震盪，第三季財報公告期接近尾聲，個股持續依題材、籌碼調整，是伺機布局績優好股的時間點。

文／黃俊超

道瓊指數攀上四四○○○點、S&P 500指數突破六○○○點、Nasdaq逐漸逼近二○○○○點大關，在美國總統川普勝選、聯準會如市場預期降息一碼過後，美股三大指數氣勢如虹，聯袂持續創下歷史新高，不過與台股具有高連動性的費城半導體指數，衝高後拉回，一度跌破六○日均線，台灣加權指數也在攻高後跌破短期均線，櫃檯指數屬相對弱勢，已領先跌破短中期均線。

川普當選、聯準會降息一碼，美元再度轉強，美元指數突破一○五，日幣回貶逼近一五五之間，新台幣貶值近三二．五元，美國公債殖利率走升，相對之下，虛擬貨幣走強，尤其是比特幣，在2024 BTC會議上，川普曾承諾要讓美國成為地球的加密之都，當選後比特幣價格連續上漲，甚至一度突破九○○○○美元大關，不僅創下新高、市值突破一．七五兆美元，且在全球資產排名中超過白銀，名列全球第八大資產，也帶動交易平台公司股價上漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比特幣創歷史新高

日本執政黨雖然在之前國會選舉上失去了過半的優勢，不過至少贏得首相指名選舉，自民黨總裁石破茂獲得連任，政局的相對不穩定，雖連帶使得日圓再度趨貶，但是也成為日經指數再度挑戰四○○○○點的催化劑，至少近期仍維持在相對高檔，而均線則逐漸趨於糾結。相對之下，韓國股市跌破九月初低點支撐，恐將回測八月初全球齊跌時的低點。

各國央行向來具備獨立性，不過川普當選，再加上共和黨可望取得參、眾兩院席次過半的主導權，達成完全執政，對聯準會方向投下變數，先不論川普個人喜惡，單就政策面來看，可能提高關稅、降低企業與個人稅等，或將導致物價再次走高，財政赤字與美國公債之間也要尋找新的平衡點，都勢必將影響經濟數據發展，進而導致聯準會原先預期出現變化，一般預估，聯準會降息次數與腳步，有機率因此而減少或放緩，終點利率高於原先估值。

台積電短線震盪 長多無虞

川普贊同科技創新不該受到法規限制，勝選感言大讚Elon Musk是共和黨的新星，一般預估拜登簽署的ＡＩ監管行政命令，將可能成為川普上任後優先被修正或廢除的目標，然美國近日再次祭出新一波的管制晶片禁令，對中國業者最新七奈米以下先進製程晶片投片升級管制，根據媒體報導，本波禁令並沒有區分何種應用晶片才會受到約束，只要是七奈米以下製程且裸晶大小符合條件，就將會被納入管制範圍。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2326期精彩當期內文轉載》