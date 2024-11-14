ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

2025台北國際自行車展　攜手35國自行車業者創永續創新商機

▲TAIPEI CYCLE作為全球最具指標性的B2B自行車專業展，明年展會匯聚來自35個國家、950家企業，展出規模達3600個攤位。（圖／貿協提供）

▲TAIPEI CYCLE是全球最具指標性的B2B自行車專業展。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)將於明年3月26日至29日在台北南港展覽1館及2館盛大登場。作為全球最具指標性的B2B自行車專業展，明年展會匯聚來自35個國家、950家企業，展出規模達3600個攤位，持續展現成為全球高階自行車供應鏈樞紐平台，並驅動自行車產業創新落地及永續發展的重要地位。

2025年TAIPEI CYCLE以「創新動能」、「永續前行」、「騎行生態圈」、「智慧騎乘」為四大核心主題。「創新動能」聚焦翻轉產業典範的新科技，推出Bike Vision創新及新創活動以及自行車產業歷史悠久的標竿d&I Awards創新設計獎，集結具未來影響力及商業發展性的自行車創新及新創企業，為業界發掘下世代的產業獨角獸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「永續前行」則透過Green Forward 徵選活動，表彰積極落實環境、社會和治理（ESG）有成的企業，通過資格審核的自行車業者將納入展覽的永續地圖手冊，方便參觀者按圖查找。

「騎行生態圈」則用不同角度探討自行車文化，凝聚各界自行車產業能量，其中自行車產業論壇TAIPEI CYCLE FORUM預計將邀請到來自紐約、東京、義大利、新加坡及臺灣等共5個不同國家地區的自行車頂級賽事及活動主辦單位，分享活動賽事對國家、城市所帶來的市場經濟、文旅觀光及環保永續的效益。

「智慧騎乘」呈現數位科技串連線上線下騎乘體驗、突破室內及戶外騎行界限，開創嶄新的商業模式與市場機會。

2025年展覽再次聚集SHIMANO、SRAM、GIANT、MERIDA等全球知名品牌，以最新技術與創新產品引領產業未來。展會設置多個亮點展區，包括「電動輔助自行車及電機系統區」結合「BIKE DEMO試乘區」，提供參觀者一站體驗多種自行車款的性能。

「E-cycling虛擬騎行及智慧服務區」展現數位科技在虛擬騎乘及訓練的相關應用，並將舉辦跨國E-cycling挑戰賽，串接全球線上自行車社群。

TAIPEI CYCLE為亞洲最具影響力的自行車專業展，不僅將世界帶進台灣，也將台灣產業鏈結國際，凝聚全球自行車買主與台灣供應鏈的緊密合作，共創產業創新與跨界商機。外貿協會歡迎自行車產業人士及自行車愛好者登記參觀，體驗自行車產業的最新脈動。

關鍵字： 2025自行車展35國永續創新

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

勞動部霸凌案　何佩珊喊話「調查絕對不會徇私」

勞動部霸凌案　何佩珊喊話「調查絕對不會徇私」

勞動部勞動力發展署北分署1名同仁疑似受到職場霸凌，選擇在辦公室結束生命，消息震驚各界，勞動部已啟動調查，並發出問卷，對此，勞動部長何佩珊今（14）日呼籲，各界給予足夠時間處理，強調事件不會雲淡風輕的放下，也不會在缺乏事實證據的情況下草率判斷，且事件的調查絕對不會徇私，後續也會依調查的結果，進行行政上的處置。

2024-11-14 15:01
泓德能源前三季每股賺5.72元　創同期新高

泓德能源前三季每股賺5.72元　創同期新高

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）第三季單季合併營收為38.45億元，比去年同期成長約294.17%，毛利率22.52%，歸屬母公司稅後淨利4.36億元，季增280.37%。前三季累計營收60.01億元，歸屬母公司稅後淨利累計5.98億元，相較去年成長91.22%，累計EPS 5.72元，創同期歷史新高。

2024-11-14 14:44
台糖新董座由屏科大名譽教授吳明昌接任　主攻食安專業

台糖新董座由屏科大名譽教授吳明昌接任　主攻食安專業

台糖新董事長拍板定案，經濟部今（14）日公告，行政院已於11月13日核定，由屏東科技大學農學院名譽教授吳明昌專任台糖董事長。

2024-11-14 14:10
融資公司成打炒房破口！挨轟「土匪」　金管會：有掌握

融資公司成打炒房破口！挨轟「土匪」　金管會：有掌握

央行祭出第七波選擇性信用打炒房，惟融資公司卻成為打炒房的破口，立委郭國文指出，融資公司用約2％的低利率，向國銀貸款底下成立投資公司，用12~14％再融資給建商，進行融資套利，讓融資公司反而成為銀行法72-2的破口。這簡直是「土匪」，金管會主委彭金隆今天（14日）證實，金管會已有掌握，會要求銀行要落實貸後管理。

2024-11-14 12:27
抽中賺2.3萬！三商餐飲今起申購　報酬率逾3成

抽中賺2.3萬！三商餐飲今起申購　報酬率逾3成

三商餐飲（7705）將於11／26掛牌上市，今（14）日起辦理公開申購，每股承銷價暫定為70.88元，以13日興櫃收盤價94.4元計，抽中可賺2.35萬元，報酬率逾3成。

2024-11-14 06:00
全球唯一「AI」全自動洗機車設備　 COP29展現台灣製造力

全球唯一「AI」全自動洗機車設備　 COP29展現台灣製造力

「聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方大會」（UNFCCC COP29）（11日）於亞塞拜然巴庫舉行，台灣的藍斯特企業股份有限公司與「50淨零解方聯盟」，以NGO的角色受邀參加，並於大會藍區展出全球唯一的省水省電AI全自動洗機車設備——XMOTO。

2024-11-14 22:04
Uber Eats併foodpanda公平會正式受理　對外徵詢至下周三

Uber Eats併foodpanda公平會正式受理　對外徵詢至下周三

Uber Eats與foodpanda兩大餐飲外送平台合併審合有新進展！公平會今（14）日晚間公告，正式受理相關合併案，對外徵詢期間自113年11月14日至113年11月20日（周三）為止。

2024-11-14 21:39
永捷前三季EPS 0.16元　今、明兩年不動產入帳高峰

永捷前三季EPS 0.16元　今、明兩年不動產入帳高峰

永捷（4714）公布第三季財報，今年前三季合併營收為5.37億元、歸屬於母公司稅後淨利為2,557萬元、每股稅後盈餘0.16元，分別較去年同期增加38%、201%、167%，永捷與子公司信立的整合效益已明確展現在包括環保水性PU樹脂、高固含量水性溶劑等開發與應用上，結合普大後，更躍升為台灣規模最大的PVC、PU合成皮與真皮貼合一條龍實體生產線。

2024-11-14 21:30
漢翔拚年底前交完18架高教機　前3季每股賺1.72元

漢翔拚年底前交完18架高教機　前3季每股賺1.72元

漢翔（2634）今（14）日舉辦法說會，副總經理黃淑媛表示，由於全球供應鏈不穩、受到破壞，影響營收獲利表現，Q3每股賺0.26元、前3季EPS為1.72元，都比去年同期為弱；此外，漢翔仍堅持年度交機18架高教機的目標，亦即年底前還要再交付8架，同時也啟動短單接單作業，力拚全年營收獲利成長。

2024-11-14 17:45
虛擬資產服務未登記制　金管會：觸法最重關2年、罰500萬

虛擬資產服務未登記制　金管會：觸法最重關2年、罰500萬

打詐四法之一，提供虛擬資產服務的事業或人員（下稱VASP）之洗錢防制監管，洗錢防制法第6條於今年7月31日修正通過，增訂VASP登記制及非法業者的刑事責任，自施行日起，未依規定金管會完成洗錢防制登記者，不得從事提供虛擬資產服務業務，違反者處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金，法人違反者，除處罰其行為人外，對該法人亦科5,000萬元以下之罰金。

2024-11-14 17:32

讀者迴響

熱門新聞

抽中拼賺逾13萬！　LINE Pay申購11／25起跑

快刷存摺！一早「近4萬元入帳」

王者殞落！　謝金河：三星、台塑同病相憐

美超微認「Q3財報交不出來」　安永閃辭後跌逾55%

千元「AI妖股」跌剩零頭　有不能說的秘密

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

抽中賺2.3萬！三商餐飲今起申購　報酬率逾3成

74歲郭台銘高球一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

00878、00929交投熱絡　00936明除息獨憔悴

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366