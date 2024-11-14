2025台北國際自行車展　攜手35國自行車業者創永續創新商機

▲TAIPEI CYCLE是全球最具指標性的B2B自行車專業展。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025年台北國際自行車展(TAIPEI CYCLE)將於明年3月26日至29日在台北南港展覽1館及2館盛大登場。作為全球最具指標性的B2B自行車專業展，明年展會匯聚來自35個國家、950家企業，展出規模達3600個攤位，持續展現成為全球高階自行車供應鏈樞紐平台，並驅動自行車產業創新落地及永續發展的重要地位。

2025年TAIPEI CYCLE以「創新動能」、「永續前行」、「騎行生態圈」、「智慧騎乘」為四大核心主題。「創新動能」聚焦翻轉產業典範的新科技，推出Bike Vision創新及新創活動以及自行車產業歷史悠久的標竿d&I Awards創新設計獎，集結具未來影響力及商業發展性的自行車創新及新創企業，為業界發掘下世代的產業獨角獸。

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「永續前行」則透過Green Forward 徵選活動，表彰積極落實環境、社會和治理（ESG）有成的企業，通過資格審核的自行車業者將納入展覽的永續地圖手冊，方便參觀者按圖查找。

「騎行生態圈」則用不同角度探討自行車文化，凝聚各界自行車產業能量，其中自行車產業論壇TAIPEI CYCLE FORUM預計將邀請到來自紐約、東京、義大利、新加坡及臺灣等共5個不同國家地區的自行車頂級賽事及活動主辦單位，分享活動賽事對國家、城市所帶來的市場經濟、文旅觀光及環保永續的效益。

「智慧騎乘」呈現數位科技串連線上線下騎乘體驗、突破室內及戶外騎行界限，開創嶄新的商業模式與市場機會。

2025年展覽再次聚集SHIMANO、SRAM、GIANT、MERIDA等全球知名品牌，以最新技術與創新產品引領產業未來。展會設置多個亮點展區，包括「電動輔助自行車及電機系統區」結合「BIKE DEMO試乘區」，提供參觀者一站體驗多種自行車款的性能。

「E-cycling虛擬騎行及智慧服務區」展現數位科技在虛擬騎乘及訓練的相關應用，並將舉辦跨國E-cycling挑戰賽，串接全球線上自行車社群。



TAIPEI CYCLE為亞洲最具影響力的自行車專業展，不僅將世界帶進台灣，也將台灣產業鏈結國際，凝聚全球自行車買主與台灣供應鏈的緊密合作，共創產業創新與跨界商機。外貿協會歡迎自行車產業人士及自行車愛好者登記參觀，體驗自行車產業的最新脈動。