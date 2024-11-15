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四維航Q3獲利增、全年拼損平　齊下綠舞飯店提升非飯店轉投資

▲四維航旗下的中小型散裝船，今年第三季平均日租約為去年同期兩倍價。（圖／四維航提供）　

▲四維航旗下24艘自備吊桿的輕便系列散裝船，將是烏克蘭重建最熱門船型。（圖／四維航提供）

記者張佩芬／台北報導

今年第二季轉虧為盈的四維航(5608)，第三季獲利加高，達7727.5萬元，較第二季的2258.9萬元季增242.09%，公司高階指出，散裝船運本業漸入佳境，第四季11月開始運價逐步回升，估可維持獲利，但轉投資的綠舞國際觀光飯店受國旅大幅衰退影響，今年仍有虧損，四維航全年力拼損益兩平。綠舞為了開拓財源，投資運動休閒、貓咪咖啡廳等非飯店事業。

四維航第三季營收9.43億元，營業利益5672.4萬元，歸屬母公司淨利7727.5萬元，EPS0.20元；前三季營收25.64億元，營業利益3057萬元，歸屬母公司淨利-1.14億元，EPS-0.29元。

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明年對四維航來說是充滿機會的一年，誓言要讓俄烏戰爭立刻停止的川普當選美國總統，停戰後的烏克蘭重建所需自備吊桿散裝船，正好是四維航的專長，四維航擁有24艘自備吊桿的輕便系列散裝船，屆時將是最熱門船型。

四維航目前正在辦理第七次有擔保轉換公司債，發行總額新台幣6億元，每張面額新台幣10萬元，發行期間3年，將可用來投資子公司與償還銀行借款。

▲綠舞搶先推出「2025新春正月」最低七五折住房專案。（圖／綠舞提供）

▲綠舞搶先推出「2025新春正月」最低七五折住房專案，可穿浴衣玩年街，在大型日式花園走春。（圖／綠舞提供）

綠舞飯店喜迎金蛇年，搶先推出農曆春節三天兩夜75折優惠，1/28至2/1 (除夕-初四)推出「2025新春正月」住房專案，即日起至12/31提前預訂享85折早鳥優惠。不想浪費長達9天的春節連假，入住三天兩夜更享有75折訂房優惠，入住換穿唯美經典浴衣，與可愛的園區萌寵近距離互動，暢遊5.7公頃日式主題園區歡度不一樣的春節連假。

今年延續舉辦廣受好評的熱鬧年街活動， 1/28-1/31(除夕-初三)現場紅彤彤的年景佈置讓住客感受新春濃厚氣氛，還有各種有趣遊戲攤位與大家同樂，入住雙人房每間享100元遊戲幣、四人房型享200元遊戲幣(另可現場加購)。住客可持遊戲幣到各攤位玩遊戲，兌換精美獎品。新春精彩活動不間斷，大年初一(1/29)邀來舞獅團表演與住客們拜年賀新春，祝福大家蛇年行好運，在綠舞飯店一起團聚歡度新春佳節。

春節除夕至初三(1/28-1/31) 首推「金蛇獻瑞喜迎春」 中式圍爐宴，每桌10位只要13,800+10%，在寬敞的宴會廳享用主廚精緻美饌；日光璽舞壽喜燒·割烹春節期間每位1,380+10%起，喜愛日料的旅客可品嚐道道驚喜又精彩的Omakase無菜單料理(每位2,880+10%起)，主廚將當季產物發揮精湛廚藝與巧思為客人打造絕佳的舌尖饗宴，無菜單料理需於用餐七日前預訂。

西餐愛好者推薦在坐擁環景落地窗的蝶舞咖啡廳享受美食及美景，每位用餐加贈爐烤龍蝦半隻(1,380+10%/人)，寓意龍馬精神好意頭。春節期間入園用餐，順道暢遊日式園區走春納福，欣賞禪意景緻及療癒萌寵，為自己及家人打造不一樣的溫馨團聚時刻。官網：www.dwsresort.com.tw

關鍵字： 四維航Q3獲利增全年拼損平綠舞非飯店轉投資

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