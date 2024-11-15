高息ETF配息大縮水　專家揭00919、00929退場時間

▲高股息ETF吹降息風該不該逃？超馬芭樂認為不必驚慌，只要維持在「保底殖利率」之上仍能續抱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高股息ETF吹起降息風，面對配息縮水的窘境，以往動輒10％以上的股息大紅包恐怕不易見到，「近2年投資人被高股息ETF超樂觀的殖利率養大胃口，現在回歸合理值，就覺得地球毀滅。」手中的高股息ETF應該續抱還是換手？投資達人超馬芭樂王仲麟在《錢鏡你家》節目中教戰，先別急著撤退，高股息ETF抱緊處理的關鍵，可用2招評估。

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去年底超馬芭樂在《錢鏡你家》節目便預料，高股息ETF今年可能會投下震撼彈，因為配息不可能年年月月都相同，天天放鞭炮過年，只是投資人不願意接受罷了，如今檢視5檔月配高股息ETF的配息狀況，減幅達19％～68％。

「由儉入奢易，由奢入儉難，投資人面對今年高股息ETF降息潮，難免會覺得紅包變薄了，我要告訴大家，不是我烏鴉嘴，而是可以根據蛛絲馬跡，做理性的判斷。」超馬芭樂強調，不要因為息收縮水就覺得地球毀滅，這只是代表過度拉抬的殖利率，回歸到合理值。

一、保底殖利率估合理值

以2檔人氣高股息ETF：00919（群益台灣精選高息）和00929（復華台灣科 技優息）來看，夢幻（最高）殖利率各為19.8％和9.7％，所以該選擇00919？超馬芭樂提醒，「用夢幻殖利率來期待，萬一哪天不夢幻了，就會像現在這樣不開心，評比高股息ETF時，我建議要用歷年來表現最差的殖利率來考慮，稱為『保底殖利率』，也就是合理的期待值。」

以保底（最差）殖利率來看，00919為6.7％、00929則是6.1％，「當市況不佳時，00919的保底殖利率有機會比00929好一些。」超馬芭樂認為，有了這樣的概念，當大環境變化，使得高股息ETF的配息掉到合理值，反而值得逢低加碼。

二、有資本利得底氣足

高股息ETF的配息來源包括股利所得、平準金、資本利得，在換股或低進高出過程中，能否賺到價差？每檔個股的持股成本多少？「如果有資本利得，表示這檔高股息ETF配出股息時，比較有底氣。」超馬芭樂透露，老將型ETF底氣比較足（資本利得累積較豐厚），而他盤點，有2檔ETF讓人安心，甚至可以維持一整年穩定配息，想知道是哪2檔高股息ETF最有底氣？更多精彩內容都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。https://youtu.be/OEiMD8I6tdc

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