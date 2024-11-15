OMO電商模式助攻銷售農產品　電農培訓食品展秀成果

▲農業部國際事務司長蕭柊瓊（中）訪視成功通過計畫輔導的農產品業者。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

由農業部委託中華民國全國中小企業總會執行的「電農培訓及輔導專案計畫」辦理成果展，結合2024臺灣國際食品暨設備展攜手計畫輔導的農漁民展示特色農漁產品，並融合OMO數位化銷售模式，現場設置3D虛擬商店區，透過互動增強品牌記憶，消費者可在展場體驗後，透過線上平臺輕鬆購買運送到家。

農業部自106年開始推動本計畫，迄今邁入第8年，致力於協助農業生產者及農漁民組織成員進入電子商務市場，透過新創網路行銷方式，吸引更多消費者選購國產農產品，達成電農、電商與消費者的三贏局面。計畫提供農民進入電子商務的一站式服務，包括培訓課程、實務輔導、商機媒合及成果擴散活動，幫助農民在每個階段順利克服挑戰，成功進軍電子商務市場。

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近年來，消費者逐漸依賴社群領袖推薦選購農產品，因此透過計畫輔導，聚焦培養「區域性網路銷售示範體系」。依據不同的區域、產品類別與規模輔導5組區域示範體系，全面整合農漁產品的產地供應與通路銷售，提升供應鏈穩定性與品質，同時強化經營能力及市場創新，提升農產品的市場競爭力。

本次成果展凝聚前述示範體系優質農友以及亮點輔導學員，展現計畫豐碩成果，透過自建電子商務平臺，提供更多優質、安全、美味的國產農產品。同時，藉由活動拉近消費者與生產者及產地的距離。未來農業部將持續透過培訓課程、顧問輔導及電農商機媒合會，幫助更多農漁民瞭解電商經營新模式，順利擴展更多元的銷售管道，促進臺灣農業的產銷升級與共好發展。