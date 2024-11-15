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詐團偽造本票「假調解、假債權」騙走房　永慶房產專家：屋主1動作護房

▲▼詐團偽造本票「假調解、假債權」騙走房 永慶房產專家：屋主1動作護房。（圖／業者提供）

▲永慶房產專家提醒，小心「假調解，真過戶」與「假債權，真法拍」兩種房產騙術。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

房產詐騙橫行，詐騙集團鑽漏洞、造假債權，針對名下有房的民眾，藉故騙取身分證影本，接著利用偽冒的本票與借款契約等，騙取房產過戶；也曾有不肖人士持偽冒本票，直接向法院聲請本票裁定與強制執行，詐取房屋法拍款項得手。恐怖手法讓人不寒而慄！

「對詐騙沒有警覺，又沒有任何預防方法，被詐騙的風險就非常高！」永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，偽冒本票的詐欺手法行之有年，但這幾年詐騙集團將目標轉移到房地產上，因為房地產價高，讓財損規模再擴大。尤其要小心「假調解，真過戶」與「假債權，真法拍」的兩種騙術。

盜用屋主證件「假調解，真過戶」

房產詐騙有多頻繁？近年來就有多起「假調解，真過戶」案件被揭發。例如台北市曾抓獲具有財經背景的詐團主謀，利用寄發餐券、旅遊補助等名義，騙得屋主身分證件，後假造屋主欠債本票，並夥同共犯假扮屋主的委託人，取得區公所債務調解核定書，成功將房產過戶，馬上向民間機構抵押借出鉅款，且前後得手超過6間房！

新北市也有案例，是詐欺犯佯裝調解委員，騙取80多歲婦人的身分證影本，再假冒婦人的代理人聲請債務調解，成功取得房屋移轉過戶文件。

陳賜傑分析，整個詐騙過程受害屋主都不知情，而詐騙期團騙得房產後，會立即轉售第三人或向設定抵押權借出高額貸款，因此如果未能於過戶前阻止，後續就很難追回房屋產權了。

租客詐騙房東「假債權，真法拍」

「假債權，真法拍」則屬於永慶房屋經過第一線考察與分析後，所收斂的「五大房產詐騙」之一。陳賜傑提醒，不論詐騙集團以何種形式偽造本票、自己是否簽名，只要符合要件就能經法院本票核定為有效；如果本票為假，但受害人沒有在時限內提出抗告，詐騙集團就能進一步聲請法院強制執行，讓受害人的資產落入歹人手中。

最著名的案例，就是曾有屋主沒有遷走戶籍就將房屋出租給他人，因此重要書信文件通通由租客代收，讓不肖租客有機可乘，偽造屋主欠錢的本票再向法院聲請支付命令，竟然在屋主毫無察覺下，成功詐取房屋法拍後的款項，受害屋主的房子就這樣沒了！

「1動作+3警覺」降低房產詐騙風險

想避免房屋在自己不知情下被過戶與拍賣？陳賜傑建議，所有權人應申請內政部「地籍異動即時通」服務，並設定自己或信任的親友為聯絡人，未來只要房地產權有變動，不論是過戶移轉、借貸設定抵押權、拍賣或信託等，聯絡人都能第一時間獲得簡訊或電子郵件通知，及時阻止詐騙。

對於「假調解，真過戶」與「假債權，真法拍」詐騙，專家也提醒：一、身分證不要隨意交付他人，真的有需要時記得限制證件用途；二、避免將戶籍設在以出租的房屋，避免遭到有心人利用；三、重要文件申請寄到通訊地址，確保可收到通知。

如果真的不幸遇到詐騙，一旦收到法院的本票裁定通知，務必在期限內提出抗告，別以為自己未曾簽過本票就能置之不理，錯過阻詐的黃金時間。此外，還有「假行情，真低賣」、「假屋主，真詐財」、「假買方，真奪屋」、「假中人，真騙錢」等也是常見的房產詐騙騙術。

為提醒消費者小心不動產詐騙，永慶房屋率先同業在雙北市鄰里社區舉辦一場又一場「預防房產詐騙公益講座」，由永慶房產專家講解常見的5大房產詐騙手法，助民眾正確識詐，目前在雙北市已舉辦400場次以上！還有不清楚的部分，永慶房屋於雙北市的直營門店，也歡迎民眾免費諮詢。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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