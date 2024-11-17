376萬人注意！00878、00929領軍　本周20檔ETF除息秀一表看

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
本周將有20檔ETF除息，當中又以周一（18日）最熱鬧有15檔ETF除息，周二（19日）則有5檔，共計有376.5萬名投資人將參與除息，以上周五（15）日收盤價計算，近一次年配息率以復華富時高息低波（00731）最高，達13.27%，人氣ETF擁有 146萬股民「國泰永續高股息」（00878）則是9.68%。
▲20檔台股ETF即將除息，可點圖放大。（圖／記者巫彩蓮製）
周一除息ETF總計有中信小資高價30（00894）、中信關鍵半導體（00891）、00878、中信成長高股息（00934）、元大臺灣ESG永續（00850）、元大US高息特別股（00771）、野村趨勢動能高息（00944）、元大MSCI金融（0055）、元大富櫃50（006201）、元大中型100（0051）、富邦台灣半導體（00892）、富邦特選高股息30（00900）、富邦公司治理（00692）、元大電子（0053）、富邦台50（006208）等15檔。
接續在周二（19日）除息則有00731、兆豐永續高息等權（00932）、兆豐電子高息等權（00943）、兆豐藍籌30（00690）、復華台灣科技優息（00929）等5檔。
本周除息ETF，以上周五（15）日收盤價計算，近一次年配息率超過1成有00731、00932、00943、00894、00891等5檔，年配息率分別為13.27%、12.78%、12.05%、11.41%、10.86%。
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