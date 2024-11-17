台灣CEO擔憂地緣政治 KPMG：顧慮程度高於全球

KPMG安侯建業聯合會計師事務所發表《2024台灣CEO前瞻大調查》，發現地緣政治風險在台灣企業憂慮程度中達到14%，僅次於企業營運風險與顛覆性科技風險，而地緣政治風險在全球CEO調查中只排第4名，且憂慮比重僅12%，顯示台灣CEO對地緣政治的擔憂仍高於全球平均。

陸行之：半導體復甦很局部 還待明年美國降息或升關稅前搶購

知名半導體分析師陸行之發文表示，近日不少科技公司發布財報，但雖然全球半導體9月營收表現年增，但第四季年減表現的還有一堆，因此半導體復甦到目前為止還是很局部，要等明年美國降息刺激需求，要不就是等美國提高關稅前的避稅建庫存大搶購了。

6.3億威力彩一注獨得無人領 台彩：未領大獎只剩1名

今年威力彩、大樂透億元以上大獎頻頻開出，台彩表示，雖然多數幸運兒都在開獎後10天左右領錢，但10月28日開出6.3億元威力彩一注獨得，中獎人遲未現身，目前「獎金牛棚」待領億元以上大獎只差這一人。

376萬人注意！00878、00929領軍 本周20檔ETF除息秀一表看

本周將有20檔ETF除息，當中又以周一（18日）最熱鬧有15檔ETF除息，周二（19日）則有5檔，共計有376.5萬名投資人將參與除息，以上周五（15）日收盤價計算，近一次年配息率以復華富時高息低波（00731）最高，達13.27%，人氣ETF擁有 146萬股民「國泰永續高股息」（00878）則是9.68%。

抽中賺3.9萬！台灣虎航19日起公開申購 股價寫新高

台灣虎航（6757）將從創新板轉列一般板，預計11／29上市，日前順利完成競價拍賣，得標加權平均價為62.38元，超額認購率達28.3倍，得標總金額約4.47億元，並將於11／19起公開申購，每股承銷價為40元，以15日收盤價計，抽中潛在獲利近3.9萬元。

美超微下市不會變壁紙！ 分析師：轉「粉紅單」遇3大麻煩

美超微財務規劃報告大限來臨，若未能符合規定將面臨下市風險，分析師指出，股票若下市後並不會變成壁紙，而是以「粉紅單」的形式，讓投資人場外交易，不過這類機制有3大不便之處，公司投資魅力也會有所減損。

美超微下市危機！2檔海外ETF直接持股 金融業交易防火牆警戒

AI股美超微（Super Micro，股票代碼SMCI）財報延後公告疑慮未解，公司市值從今年3月最高719億美元萎縮至108億美元，蒸發逾8成，金管會初步估計國內金融機構銷售連結美超微的相關商品總部位約50億元，有2檔ETF直接持股但在成分股中佔比皆不到0.1%，另多家金融業已陸續啟動示警機制，預先架設防火牆。

AI股美超微突獲神祕集團搶進 大買3080萬股

AI股美超微（Super Micro，SMCI）在納斯達克命運懸而未決，市場預期最快本周遭遇下市等相關處分，不過14日獲得神祕集團出手搶進，大買3080萬股美超微股票，持股比例一舉飆至5.3%。

旅遊險助攻 前10月網路投保近690萬件創歷史新高

疫後國內外旅遊潮趨旺，反映在保險業旅平險及旅綜險業績持續成長，其中又以網路投保為主要管道。金管會統計，今年前10月整體網路投保件數達689.59萬件，年增35.5%，不僅改寫同期新高，也已超越2023年全年，提前創歷史新高。

國泰證券投資觀點 原油市場前景看俏

時序來到今（2024）年第四季，聯準會（Fed） 於近期利率決策會議中再度宣布降息1碼，儘管美國總統大選對於後續經濟走勢帶來不確定性，所幸Fed已進入降息循環，可望逐季調降利率，全球金融市場持續維持寬鬆政策週期。國泰證券針對全球主要股市及商品提出11月投資氣象觀點，對於美國、中國、新興亞洲及原油抱持「正向」看法，建議投資人可多加把握布局投資的機會。