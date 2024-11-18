今年新燃料船LNG佔54%　碳捕捉與封存技術飛速發展為主要關鍵

▲被稱為LNG冠軍的法國達飛航運。（圖／達飛通運提供）

記者張佩芬／綜合報導

挪威驗船協會替代燃料觀察平台(DNV AFI)發布的最新統計顯示，今年前10個月新增464艘新燃料船訂單，年增46%，其中LNG(液化天然氣)船有229艘，佔54%，甲醇船162艘，佔38%。英國勞氏驗船協會(LR)則指出，LNG依然是當前最佳的燃料選擇，而碳捕捉與封存技術飛速發展，是LNG光明前景的關鍵所在。

歐美驗船機構台灣公司高階指出，現在市場上上的新燃料船都是雙燃料船，也就是新燃料與傳統燃料可以二選一，美國今年大量生產LNG，LNG售價與傳統燃料油相當甚或更便宜，因此LNG雙燃料船開始大量使用LNG，甲醇因為售價是傳統燃料兩倍多，因此使用比例還不高。

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法國達飛航運被稱為LNG冠軍，造了最多LNG船，法國驗船協會台灣公司總經理張耀方指出，達飛簽有LNG燃料長約價，就他所知價格不貴，亞歐航線基本上都使用LNG，歐盟有在收碳稅，亞歐線使用低碳替代燃料很正常，達飛的雙燃料船隊具備了營運上的彈性優勢。

DNV的統計不包括以LNG為燃料的「LNG運輸船」，或是以甲醇為燃料的「甲醇運輸船」，理由是以自己的貨物為燃料不能衡量能源轉型。根據其統計，今年10月份替代燃料船舶訂單達97艘，創歷史新高，此一增長顯然是由LNG帶動的，自7月以來，LNG燃料船的新訂單已達177艘，今年上半年只有52艘，多數訂單來自貨櫃船。

10月份有29艘甲醇燃料船訂單，創下今年最多的一個月。前十個月，甲醇燃料船舶訂單共162艘，已經超過了2023年全年訂購的160艘甲醇燃料船。

勞氏驗船協會商務長Andy McKeran分析，近幾個月，全球各大船廠的新造船訂單數量創下了歷史新高，且這一勢頭並未減緩，同時，新造船的價格也在持續攀升，以目前最大的2.4萬箱貨櫃船為例，造價已超過2.6億美元(2021年6月，赫伯羅德2.4萬箱LNG船造價是1.656億美元，漲幅高達57%)。這也意味著，如果選擇了錯誤的技術路線，新船可能在不到20年內被淘汰，這將成為致命的投資失誤。

目前尚無一種燃料可以完全滿足未來的脫碳要求，選擇合適的替代燃料已經成為了一個根本性問題。LNG作為最清潔的化石燃料，其排放量相較於傳統燃油要少24%。 且液化天然氣在全球各大港口都有供應，擁有成熟的船燃供應鏈，目前已成為眾多船東，尤其是全球最大的幾家貨櫃船公司的熱門選擇。

▲陽明去年5月底由技術長鄭正雄船長(左)與HD現代重工執行副總Jae Ho Kang(右)簽署5艘1.55萬箱貨櫃船造船合約。（圖／陽明提供）

當談到LNG作為燃料時，McKeran認為有四個關鍵因素可能影響貨櫃船公司高層對其的選擇。

第一個問題涉及LNG的最大缺點，液化天然氣主要成分是甲烷，而甲烷是一種比二氧化碳更具破壞性的溫室氣體。因此，有必要在液化天然氣供應鏈的每個環節開發有效的甲烷排放控制技術。控制甲烷排放已成為行業的優先事項，並取得了進展。LR帶頭的Safetytech Accelerator工作組發起了 "海運甲烷減排創新計劃" (MAMII)，該計劃聚集了20多家知名航運公司，包括液化天然氣運輸船東、貨櫃船東、郵輪公司以及能源巨頭，並與技術創新公司及更廣泛的利益相關者合作。

MAMII成員單位正在積極推動甲烷減排技術的創新，解決相關風險並制定操作指南，目前，甲烷減排技術正以高速發展。很快，在供應鏈的各個環節，包括最容易產生甲烷逃逸的船上的燃燒過程，將配備甲烷排放監測系統。

第二個需要考慮的因素是生物液化天然氣(bio-LNG)的可獲得性。生物液化天然氣的主要優勢之一是不受原材料限制。生物LNG由有機植物物質或廢棄物製成，是天然細菌發酵的產物。

它是最清潔、最經濟的生物燃料，並且不會與糧食生產競爭土地資源。 此外，它並不缺乏原材料--因為世界各地的有機廢棄物數量都在增加。

儘管生物LNG燃燒時仍會排放二氧化碳，但事實上，這些二氧化碳是植物在生長過程中從大氣中吸收的，因此，其碳來源可以實現碳中和。 顯然，只有通過全面的生命週期評估(LCA)方法，碳中和才可能實現，這在很大程度上取決於所使用的原材料。

▲萬海今年8月一口氣訂造20艘甲醇船，10月再加訂8艘。（圖／萬海提供）

第三個因素是電製液化天然氣(e-LNG)，這種LNG也是一種非生物來源可再生燃料。電製液化天然氣可以大規模生產，由綠氫與回收的二氧化碳合成，這是降低全球能源系統有害排放最快、最有效的方式。

儘管有人認為生產綠氨更簡單且成本更低，事實上也的確如此。但是LNG作為船舶燃料已經在全世界範圍內建立好了完整供應鏈，能夠實現LNG的大規模、快速供應，而無需耗資數十億美元打造新的基礎設施。電製液化天然氣在溫室氣體、環保和脫碳各方面都符合所有要求。

目前，有各種計劃正在推進。 如果將綠色氫氣與捕獲的二氧化碳相結合，就可以生產出電製液化天然氣，並可以成規模性分銷。

有識之士已經發現了液態二氧化碳(LCO2)運輸這一新行業。 首批船舶將於今年年末交付，目前中國和韓國的船廠正在建造多艘更大的LCO2運輸船。

第四個因素，也是LNG光明前景的關鍵所在，即 碳捕捉與封存(CCS)行業飛速發展。該技術有望抵消水泥、化工、鋼鐵等難以完全實現零碳排放行業的碳足跡。

水泥、化工、化肥和鋼鐵等行業正在計劃建立大規模CCS設施。 這些行業以及石油、天然氣行業將投資CCS解決方案和基礎設施，而這些技術應用到航運領域可能同樣具有吸引力。

預計CCS的成本可能會進一步下降，業界已經開展了從船舶上捕捉二氧化碳的工作，未來十年，碳封存很有可能取得巨大進步。液化天然氣不僅與船載碳捕捉系統相容，而且液化天然氣燃料選項將使CCS成本降低30-35%，因為它的碳排放量更少，燃燒更清潔，因此在捕捉過程中更容易處理，同時它還與將甲烷裂解為氫氣的預燃技術相容。這些特性使LNG成為船載CCS應用的最佳選擇。