台達電爆職場霸凌　他收offer猶豫「要去嗎？」釣出員工曝實況

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

台達電總部大樓16日下午發生墜樓案，外傳遭到主管霸凌，事件引發軒然大波，對此，台達電發出聲明稿，除了會積極調查墜樓案外，也會針對爆料的前員工提告。如今，有網友表示，最近收到台達電台南廠的offer，不知道該不該去。對此，網友認為可以去，「大不了再換工作就好」。

有網友在Dcard發文，最近台達電霸凌的新聞鬧得沸沸揚揚，他也覺得公司內部很可怕，沒想到，最近收到台達電台南廠的offer，很猶豫該不去。

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貼文曝光，底下還有網友表示，自己也收到offer，「我收的是北部廠的offer，也好猶豫，上級主管打聽的是還好，但看起來公司的文化很爛」。

網友給建議，「這搞不好都是冰山一角，有多少是沒有公布出來的？風險你自己評估一下。如果工作時抱持著大不了就換工作的心態，妳犧牲的就是自己的工作態度，這種東西習慣了就很難改」、「認真回，部門主管才是最大差異，我之前面試遇到超爛的面試官，果斷拒絕後續面試，聽到最近的新聞果然不意外，如果你的面試主管人不錯，你再考慮吧」、「爛公司也是有好部門好同事好主管，但你進去之前永遠不知道你首抽結果；但同類型的公司，進去發現不對勁，還是可以考慮換遊戲重新抽」。

也釣出在職員工留言，「在職員工來回答，出事情的只是其中一個部門而已，不能代表所有部門都是這種情況，反正進去不對勁再馬上出來就好」、「畢業後就待到現在，目前待起來確實是有霸凌，老屁股同事會酸個幾句，高學歷女工程師沒什麼用，以後最好不找女生，不然以後還有結婚生子請假問題一堆，或者在我背後指指點點什麼的，主管是還好，反而同事還滿可怕的」、「畢業後就進三角大概快滿三年，真的覺得換董事長+組織重整後，整個單位氣氛都變得很詭異，主管也換來換去，負責的scope也變了，每年都會稍微組織重整，搞得下屬很躁」。

回顧事件，經警方調查發現，死者獨自到公司大樓9樓後就發生意外，現場未留下遺書。網路上傳出一張內部員工的對話截圖，指男員工是清華大學工業工程管理學系碩士，在公司擔任研發替代役，卻疑似遭主管霸凌。對此，台達電回應，「會進行內部調查有無職場霸凌情事、並協助家屬處理後續事宜」。

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