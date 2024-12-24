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鴻海入主日產「真正目的」曝光！　跟裕隆比簡直小巫見大巫

劉揚偉推動MIH電動車聯盟，希望帶領台灣科技業一起切入汽車供應鏈。

▲劉揚偉推動MIH電動車聯盟，希望帶領台灣科技業一起切入汽車供應鏈。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

各界好奇，從接手董座就積極發展電動車新事業的鴻海董事長劉揚偉一直強調，鴻海「不做品牌、只做代工」，以CDMS（委託設計與製造服務）商業模式，替所有的車廠服務的他，為何會冒著得罪品牌客戶的風險，直接出手入主日產？

「Young（劉揚偉）現在最需要的，就是電動車的出海口。」一位汽車業高層點出關鍵。「就算鴻海與裕隆集團合資的鴻華先進打造了首台電動車n7（鴻海代號為Model C），今年在台灣可以賣上萬台，但跟日產1年可以賣3、400萬台相比，簡直是小巫見大巫。」該高層進一步分析。

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尤其2年前，劉揚偉喊出2025年要搶下全球電動車市場5%的市占率，電動車相關零配件營收將衝上兆元的目標，以現在鴻海的合作對象，除了納智捷外，包括Lordstown、Fisker、Indigo等新創車商都陸續出狀況，在傳統車廠方面，雖已洽談多家業者，也只聞樓梯響，仍無實績。

「就像老郭（鴻海創辦人郭台銘）吃下日本夏普，幫面板找出海口，如果劉揚偉能拿下日產，這個排名全球前十大車商當出海口，就能幫自己喊下的承諾解套。」業內人士分析。

畢竟，日產擁有全球經銷通路，1年有3百多萬台銷量，是過去鴻海入股新創車廠沒有的利基。「更何況，日產擁有的油電車技術，也是劉揚偉相當覬覦。」資深車業人士直言：「全球電動車銷售趨緩，反而在對油電車需求大增，若能取得油電車技術，對於擴張其他代工訂單絕對有幫助。」

入主日產，除了掌握可靠的出海口外，更重要的是，過去劉揚偉推動的MIH電動車聯盟，長期欠缺國際汽車母廠支持，如果能讓日產加入，等於讓台灣相關產業都有機會切入全球汽車供應鏈。「一旦吃下日產，對遲遲無法替成員產生效益的MIH聯盟來說，絕對是劑強心針。」一位MIH聯盟成員不諱言說。

「今年以來，深陷營運黑洞的日產股價暴跌4成，市值僅剩百億美元，對目前市值超過700億美元，手中現金滿滿的鴻海要拿下並非難事。」業內人士說。一位鴻海內部人士也直言，日產現階段不僅缺錢，更缺的是能立刻銷售的電動車種，鴻海與鴻華目前手中開發的車款，都可以變成日產的「即戰力」，「相對本田的主力還是燃油車，日產與鴻海反而是最佳組合，與鴻海合作，會讓日產在日本，甚至歐美市場有更大的成長空間。」


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關鍵字： 鏡週刊鴻海

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