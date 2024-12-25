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富邦金提升員工持股信託福利制度　累計每年公提金額達8億元

▲▼富邦金外觀照。（圖／富邦金提供）

▲富邦金控全面提升員工持股信託福利制度，累計每年公提金額達8億元，持續打造友善職場環境。

記者巫彩蓮／台北報導

富邦金（2881）自2005年起全面開辦員工持股信託，員工每月可依職等級距提撥定額自提金，公司亦100%相對提撥同等金額至員工持股信託專戶，施行迄今富邦金控及各子公司合計約有九成員工參與，為持續提升員工福利制度，打造友善職場環境，宣佈自明（2025）年1月1日起全面提升員工持股信託福利，增設職等級距，並全面調增各級距提撥金額，公司亦維持100%相對提撥，預計公司每年將再增加投入約3億元公提金，每年累計提撥公提金約8億元、增幅逾六成。

富邦金總經理韓蔚廷表示，富邦金控擁有最完整多元的金融服務平台，並視人才為企業最重要的資產，致力打造友善幸福的職場環境，員工持股信託制度設立近二十年，深受同仁青睞，此次全面調增員工持股信託提撥金額，所有參與持股信託的同仁皆可受益，每位參與持股信託的同仁，同時也是公司的股東，不僅能參與公司股息、股利之分配，持有的股票價值亦與公司長期優異的績效表現共同成長。

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員工持股信託制度為員工提供穩定的回報和增長機會，發揮長期儲蓄的效果，並鼓勵員工留任，與公司共同成長；相當於公司幫員工定期定額購入富邦金控股票，幫助員工累積財富，也與員工共享營運成果，富邦金控透過本次全面調升員工持股信託方案，提供更具競爭力的員工福利制度，幫助員工儲備更好的未來，進而促進員工與公司間的合作夥伴關係，鼓勵員工與公司共同續創佳績。

關鍵字： 富邦金員工福利持股信託職場環境工作福利

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