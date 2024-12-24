湖子內受惠房價外溢　在地：嘉義5字頭「比淡水還高」

▲嘉義市區房價出現5字頭，比淡水還高，附近湖子內重劃區，在房價外溢效應下，買氣相當穩定。（圖／有巢氏房屋嘉義興業加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電進駐嘉科設立先進封裝廠，嘉義房市「聞積起舞」，在地房仲透露，嘉義市區房價出現5字頭，比淡水還高，這在以前相當難以想像，附近湖子內重劃區，兼具生活機能與產業話題，房價外溢之下，有穩定的自住買盤，即使央行信用管制後，買氣仍不受影響。

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▲嘉義市因台積電設廠效應帶動區域房、地價雙漲，市區愈來愈多5字頭新案。（圖／有巢氏房屋嘉義興業加盟店提供）

有巢氏房屋嘉義興業加盟店長林安棋表示，整個嘉義縣、市房市，都因台積電設廠效應帶動區域房、地價雙漲，不少大型外地建商紛到嘉義市獵地、推案，嘉義市區愈來愈多新案出現5字頭新案，在以前很難想像嘉義市區甚至比淡水房價還高。

林安棋表示，近期嘉義市受比價效應影響，附近的湖子內重劃區相當受歡迎，範圍約以吳鳳南路、世賢路三段、新民路、環湖路為界，2002年剛重劃完成時，當時地價約個位數，現在地價已經到了40~50萬元，出現4倍漲幅。

▲湖子內重劃區因地價飆漲，新案從透天轉為以大樓推案為主。（圖／有巢氏房屋嘉義興業加盟店提供）

區域因地價飆漲，新案從透天轉為以大樓推案為主，預售大樓成交價約35~40萬元，中古大樓屋齡5年內，成交價約33~37萬元，也有不少透天別墅，屋齡約10年，含電梯總價3500~4000萬元，若沒有電梯，總價約2500~2600萬元。

林安棋透露，湖子內重劃區鄰近嘉義市區，生活機能便利，附近有嘉義大學、民生國中、大業國中、志航國小、興嘉國小、嘉義高工等，不少家長會因為學區到該區購屋，學區宅需求旺盛。

▲有巢氏房屋嘉義興業加盟店長林安棋表示，湖仔內重劃區Q4買氣雖有降溫，仍是天天都有成交。（圖／有巢氏房屋嘉義興業加盟店提供）

此外，該區鄰近快速道路，可快速串聯國道一號、三號，距離台積電、高鐵嘉義站、華泰名品城等，聯外交通相當便利，帶動剛需買氣湧入。

而在央行9月19日祭出信用管制後，林安棋分析，上半年湖仔內只要有物件釋出，符合區域行情，「房子大多用搶的，購屋族來不及反應就成交了，Q4買氣雖有降溫，仍是天天都有成交。」

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