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聯邦快遞擴建韓國生命科學中心　增強亞太地區醫療保健服務能力

▲聯邦快遞擴建韓國生命科學中心，增強亞太地區醫療保健服務能力。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞擴建韓國生命科學中心，增強亞太地區醫療保健服務能力。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞宣布，將進一步擴建位於韓國京畿道金浦市的生命科學中心。這項策略性舉措將與聯邦快遞位於新加坡和日本的生命科學中心協同合作，共同打造一個功能先進的強大物流網絡，全面滿足亞太地區日益增長的醫療保健需求。

升級後的聯邦快遞韓國生命科學中心佔地2288平方米，面積將擴大近三倍，設有五大溫控區，溫度範圍從-150°C至+25°C，並實現全天候監控，確保符合藥品冷鏈要求。該中心遵循醫療保健產業市場的特定品質與監管標準，並已獲得「韓國良好供應規範（KGSP）」認證。除了具備溫控庫存管理能力外，韓國生命科學中心還配置了能夠滿足國內外運輸需求的先進設備。

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透過提升物流服務能力，聯邦快遞持續強化其在生命科學物流領域的專業，確保包括臨床試驗用藥品(IMP)、生物樣本及生物製藥產品等關鍵醫療保健貨物能夠無縫且可靠地運送，同時支持製藥及臨床試驗客戶優先保障病患照護服務。

根據預測，亞太地區的醫藥市場規模將於2028年達到2900億美元，並且亞太地區已承擔了全球約50%的臨床試驗，顯示該地區在全球藥品研發領域中的重要地位。

醫療保健與製藥產業的客戶需要精確的溫控服務，以確保產品的有效性。聯邦快遞憑藉數十年的專業經驗，透過全球運輸網絡、量身定制的限時遞送特殊服務(SpS)，以及遍布全球的生命科學中心網絡，為客戶提供專業的醫療保健及臨床試驗解決方案。

聯邦快遞在全球的生命科學中心分別位於韓國、新加坡、日本東京、印度孟買、美國孟菲斯及荷蘭維爾德霍芬。此外，聯邦快遞廣泛的醫療保健基礎設施還包括全球130多個冷鏈設施，確保無論是國內外的物流網絡，皆能持續維持溫控要求。

聯邦快遞亞太區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示：「隨著人口結構變化、基礎設施投資和技術快速進步，亞太地區的醫療保健產業正以前所未有的速度成長。聯邦快遞憑藉數十年積累的醫療保健運輸專業知識、廣泛的全球網絡及差異化的解決方案，正在積極促進這一領域的增長。我們期待通過在先進設施及人工智慧驅動的智能物流領域進行戰略投資，重塑醫療保健供應鏈，並助力亞太地區生命科學研究和業務創新。」

作為聯邦快遞醫療保健運輸解決方案的重要組成部分，FedEx Clinical Care專注於為時間和溫度敏感的醫療保健貨物提供端對端的運輸服務。該服務利用溫控包裝、優先處理與清關，以及基於感應器的全天候實時追蹤干預專業技術，確保貨物能在24至48小時內快速、安全地送達目的地。

今年8月，聯邦快遞創新推出了FedEx SurroundR監測干預智能解決方案，用於增強醫療保健及其他重要貨物的可控性和可視性。如需了解聯邦快遞醫療保健解決方案的更多訊息，可訪問：https://fedexbusinessinsights.com/healthcare/。

關鍵字： 聯邦快遞韓國生命科學中心亞太地區醫療保健服務

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