BBU族群滿血復活！3檔亮燈漲停　AES-KY重返千金股

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

AI需求旺，先前漲多回檔BBU（電力備援模組）族群今（25）日攻勢再起，高價指標股AES-KY（6781）盤中攻克1075元漲停價位，重返千元大關，西勝（3625）、新盛力（4931）、順達（3211）3檔順勢亮燈漲停，加百裕（3323）、興能高（6558）漲幅逾8%。

AI伺服器高效能運算朝向更高瓦數電源發展，由於GB200 AI伺服器單一機櫃售價上看1億元，電力穩定供應的BBU成為輝達GB200伺服器標配，防止斷電對伺服器造成的損害，保護設備和數據安全，相關電池模組概念股受到買盤青睞，法人推估，輝達GB200 2025年出貨量上看5萬台，BBU產值將上看400億元。

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AES-KY對於明年對BBU前景樂觀以待，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，明年BBU整體市場數量及營收都會較今年成長。

西勝則從消費性電子領域轉型，跨足BBU，日前已經送樣客戶驗證，並持續推展其他規格機種進度，看好BBU等新領域業務未來需求持續向上，有望帶動營運表現。

順達為台灣第二大電池模組廠，早期以筆電領域為發展主軸，產品線擴大到資料中心的BBU、ESS（儲能系統）、輕型電動載具（LEV），預期今年非IT佔比上看15~20%，全年毛利率可望從去（2023）年的8.81%向上突破雙位數。

