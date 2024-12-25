機器人概念股踩油門！能率集團3檔亮燈　佳能成人氣王

▲機器人（圖／路透社）



記者巫彩蓮／台北報導

年底作帳行情持續發威，加上輝達執行長黃仁勳、台積電（2330）董事長魏哲家表態看好機器人相關產業，激勵集團相關概念股漲勢，今（25）日能率集團相關個股能率創新（5392）、佳能（2374）同奔漲停價位、IKKA-KY（第一化成控股公司，代號2250）漲幅逾9%，上攻143元，佳能更在開盤2小時後挾逾9.5萬張成交量穩居今日台股成交王。

能率創新前身為應華，主要生產數位相機機殼、手機零組件為主，上述兩大產品式微，公司更名為能率創新，並啟動轉型，製造部分朝車用/電動工具/機器人佈局，今年前三季每股盈餘0.15元，隨著車用比重增加，公司預估明年獲利會比今年好。

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能率創新集團各項佈局產業中，以機器人最受外界矚目，公司不僅早在2019年就投資日本專業機器人開發公司Living Robot，子公司佳能運用AI&EDGE技術發展機器人視覺產品，有望於明（2025）年第4季開始出貨歐美客戶。

IKKA除汽車布局外，投入開發機器人減速機關鍵齒輪零組件模組，由於機器人產業迎來新的發展契機，隨著電腦運算能力和5G網路速度提升，工業 4.0 智慧工廠正陸續在各地區落實，機器人時代將來臨。

近半個月以來，IKKA股價從95元附近，飆漲到140元附近，漲幅高達47%，日前主管機關證交所要求公告近一個月獲利自結數，11 月單月稅後純益 1800 萬元，年減 30.77%，每股稅後盈餘（EPS）0.58 元。

