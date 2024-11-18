馬士基在大陸發動歐洲線12月大漲價　實漲多少、台灣跟不跟待觀察

▲馬士基航運12月歐洲線大漲價計畫能否實現待觀察。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

根據大陸媒體物流巴巴報導，馬士基航運發佈12月漲價通知，亞洲至鹿特丹每箱(20呎櫃)運價要漲到3900美元，每大箱(40呎櫃)要漲到6000美元，與上周五上海航運交易所發布的貨櫃運價指數(SCFI)相較，歐洲線每箱運價是2512美元，漲幅高達55%，台灣的攬貨業認為很難實現，實際能漲多少，台灣市場跟不跟都有待觀察。

馬士基還宣佈12月起徵收遠東至澳大利亞、巴布亞紐幾內亞、所羅門群島旺季附加費，每箱要收1000美元，每大箱收2000美元。

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赫伯羅德也發佈公告，宣布將上調遠東和歐洲之間各種貨物的均一運價(FAK)，每箱要收3400美元，每大箱6100美元。目前台灣市場每大箱約收4200-4500美元。

攬貨業者指出，第四季是淡季，想要大漲價，除非有特別狀況，或是船公司都做大減班，否則很難達成。

根據德魯里統計，未來五周主要的東西方貿易航線，包括跨太平洋、跨大西洋和亞洲-北歐和地中海航線，在第47周(11月18日至11月24日)和第51周(12月16日至12月22日)之間，有48個航班被取消，總共有693個預定航班，取消率為7%。

而在9月30日至11月3日那五周，共取消100航班，取消率高達14%，11月4日到12月8日那五周共取消68個航班，取消率10%。

接下來的五周取消的航班大部分將在跨太平洋東行(60%)發生，其次是跨大西洋西行(21%)和亞洲-北歐和地中海(19%)。其中THE聯盟取消9 班，海洋聯盟與2M聯盟將分別取消7班和5班，非聯盟則宣佈取消27個航班。儘管航班取消，德魯里認為整體影響有限，因為有93%的航次將按計劃航行。