幸福雞蛋股！大武山攜手元大銀行　開辦員工持股信託

▲大武山開辦員工持股信託。（圖／大武山提供）

記者廖婕妤／台北報導

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）今日宣布，攜手元大銀行董事長辦理員工持股信託，持續落實ESG永續經營趨勢，增進員工福利及助員工累積退休財富。

大武山董事長林鳳春表示，公司一向堅持ESG企業社會責任理念與承諾，除了在本業上將持續致力於提供優良蛋白質與食品安全把關外，身為地球村的一份子，在面臨全球社會、經濟景氣、氣候等環境的的變化，更應善盡企業社會責任，堅守創造企業與社會一同向上、向善的使命感。

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林鳳春指出，未來大武山員工將組成員工持股會，與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司 100% 相對提撥獎勵金，一併交由元大銀行信託管理。

林鳳春也說，對大武山牧場而言，員工是公司最重要的資產，期望在員工福利面能做到畜牧業內第一，吸引更多產業內的專業人才，穩定的公司成長與福利也有助於整體畜牧業轉型與人才年輕化。

林鳳春指出，透過本次員工持股信託，讓員工定期定額投資公司股票，讓員工成為公司股東，除戮力創造公司盈餘，亦分享公司利潤，落實公司企業核心文化，奠定公司長期永續經營，共創公司與員工勞資雙贏的夥伴關係。