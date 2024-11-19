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千萬預算入手大樓3房！桃園、基隆通車台北只需30分鐘

▲▼千萬預算入手大樓3房！ 桃園、基隆這裡找！。（圖／業者提供）

▲近一年的實價登錄數據顯示，在北北基桃生活圈中，桃園市中壢區千萬內的30坪以上的大樓產品交易量最多。（示意圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

隨著北北基桃大眾運輸網的陸續到位，讓許多在台北工作的民眾，外擴至桃園、基隆地區一圓成家夢，而兩個縣市相對親民的房價，消費者也更有機會輕鬆入手大坪數產品。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年桃園市、基隆市坪數30坪以上且房屋總價千萬元以下電梯大樓的交易量前五名行政區。桃園市中壢區交易件數達639件，位居桃園第一，顯示消費者最有機會在中壢區以總價千萬元內買到3房大空間。

桃園、基隆輕鬆買三房 這些區千萬內有找

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中壢區為桃園的發展重心之一，生活機能日益成熟，產業及交通建設持續挹注，帶來大量人口移入，也使得大樓產品居多。但房價相對台北地區仍屬低檔，千萬預算內，在中壢區可以買到屋齡20至30年左右、30坪以上的大樓產品，且平均總價僅需要806萬元，適合預算有限，同時又想擁有相對寬敞空間的購屋族群。

而在基隆市想用低於千萬元的總價購得30坪以上電梯大樓，屬中正區最有機會。陳金萍表示，中正區鄰近62快速道路，往返台北市中心相當便利，且自成商圈，能滿足生活所需。在該區有不少大型社區，新豐街和觀海街交易為最多，總價700多萬元就有機會買到3房的電梯大樓，購屋負擔與雙北市比較減輕許多，對於開車通勤的族群、小資家庭性價比相當高。

▲▼千萬預算入手大樓3房！ 桃園、基隆這裡找！。（圖／業者提供）

▲桃園市30坪以上千萬以內大樓交易熱區價量。

安樂、暖暖千萬3房大樓 通勤台北只要半小時

在一般交通順暢的情況下，若以台北車站作為進入北市中心的基準點，桃園市的桃園區只需要大約半小時就能抵達。陳金萍指出，桃園區千萬內3房大樓熱門交易的路段，大多分布在大有路、大業路一段，因為接近國道1號，前往台北只需要約30 分鐘的車程，交通相當便利。而桃園區也有不少交易量，想在該區找房價經濟實惠的30坪以上大樓，也是相當有機會。

而基隆市的安樂區和暖暖區，則不用半小時就能抵達北市，同時又有親民的房價。陳金萍表示，安樂區鄰近中山高和北二高，開車前往北市中心，最快只要25分鐘就能到達，大眾運輸方面還有客運可以選擇。暖暖區則是有62快速道路可以銜接國道1號，上班通勤半小內能到達台北，區域內還有暖暖火車站可供搭乘，交通相對便利。其中交易最多的路段，安樂區為基金一路、麥金路及樂利二、三街等路段；暖暖區則是碇內街、源遠路等路段。

▲▼千萬預算入手大樓3房！ 桃園、基隆這裡找！。（圖／業者提供）

▲基隆市30坪以上千萬以內大樓交易熱區價量，

 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

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