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永慶加盟四品牌竹苗區經管會　「預防房產詐騙講座」苗栗開講

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,永慶房產集團,防詐,詐騙。（圖／永慶房產集團提供）

▲苗栗第一場防詐講座6日在竹南海口里舉辦，由永慶加盟四品牌竹苗區經管會及海口里楊福興里長共同辦理。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

永慶加盟四品牌竹苗區經管會11月6日在苗栗舉辦首場「預防房產詐騙公益講座」，現場拆解不動產詐騙及一般詐騙手法，並教導民眾預防方式，建立良好防詐觀念，杜絕詐騙！

本場活動由苗栗縣竹南鎮海口里楊福興里長協助辦理，邀請王韻筑代書及張祐馨代書分享新興房產詐騙手法，如成屋詐騙、預售屋詐騙、假行情等，藉由實際案例提醒民眾小心警覺。此外，苗栗縣政府地政處廖文正科長介紹「地籍異動即時通」等實用工具，保護民眾財產、避免成詐騙集團囊中物。苗栗縣警察局竹南分局偵查隊蔡易達分隊長則說明近期高發詐欺六大手法－網路購物詐騙、假投資詐騙、解除分期付款詐騙、網路交友詐騙、猜猜我是誰詐騙及假檢警詐騙，提升民眾防詐免疫力，現場也安排互動問答環節，幫助大家加深印象。

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「地籍異動即時通」針對「買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、判決移轉、調解移轉、和解移轉、查封、假扣押、抵押權設定」等不動產常見的產權移轉(過戶)情形，在申請異動的「收件」與「異動完成」時，都會由系統自動通知所有權人，多一道把關機制，若有異常過戶情形，民眾就能及時阻止與防範。

永慶房產集團長期以來秉持「誠實」的企業核心價值，積極推動各項公益活動。「預防房產詐騙公益講座」自6月底啟動，至今已在全台15個縣市、舉辦逾500場次。盼透過舉辦講座，藉此提升民眾的防詐意識，共同營造一個安全、透明的不動產交易環境。

▼預防房產詐騙講座解析不動產詐騙及一般詐騙手法，並教導民眾預防方式，建立良好防詐觀念。

▲▼ 永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,永慶房產集團,防詐,詐騙。（圖／永慶房產集團提供）

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋永慶房產集團防詐詐騙

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