第7波信用管制　4成民眾降低買房意願

▲央行第7波選擇性信用管制奏效，4成民眾買房意願降。（圖／記者陳筱惠攝）

記者巫彩蓮／台北報導

央行祭出第七波選擇性信用管制，限縮購屋貸款寬限期申辦資格，以及最高成數貸款，到底有沒有達房市降温的效果？根據國泰金控今（20）日公布11月國民經濟信心調查結果，近4成民眾會因信用管制而降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。

國泰金11月國民經濟信心調查，在時事題部份針對「民眾對於居住地住宅價格變化與央行信用管制政策影響」進行調查，對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，該調查結果比較顯示：合計有58.4%，較前次調查減少13.8個百分點，民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%；而有12%，較前次調查增加7.7個百分點，民眾預期房價跌幅超過3%，其中10.7%，較前次調查增加7個百分點，民眾預期房價跌幅介於3至10%；整體而言，民眾對於房價下跌的預期較半年前提升。

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中央銀行於9月下旬推出第7波信用管制，調整購屋貸款的寬限期與最高成數。針對信用管制政策對民眾買房意願的影響，調查結果顯示：37.5%的民眾因第七波信用管制而降低買房意願，目前居住處所為自有的群體中，41.2%的民眾會因信用管制而降低買房意願，高於全體平均；而住處為承租的群體中則有30.5%民眾會因此而降低買房意願，低於全體平均，近4成民眾會因信用管制而降低買房意願，其中住處為自有的民眾受影響程度較承租的民眾大。

