快訊／5張7-8月千萬發票沒人領　嘉義停車100元中大獎

▲113年7-8月統一發票資料照，非中大獎發票。（圖／記者林育綾攝）
記者陳瑩欣／台北報導
今年9-10月統一發票即將在下周一（25日）開獎，不過財政部統計7-8月統一發票兌領情況發現，還有5張千萬元特別獎沒有人來領，有人在嘉義嘟嘟房花100元停車就幸運中大獎。若加上4張200萬元特獎與4張100萬元雲端發票獎待領，共13名幸運兒還沒現身，財政部呼籲明年1月6日前要領走，以免和財神爺擦身而過。
7-8月大獎未領明細如下：
千萬特別獎「38039158」待領5張：
1、台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜蝦皮購物
食品，200元
2、桃園市大溪區員林路1段168號｜自由聯盟生鮮超市
飲品，99元
3、台中市南屯區南屯路2段159號｜全家Family Mart
食品，35元
4、嘉義市西區杭州三街69號旁停車場｜嘟嘟房嘉義杭州2站
停車費，100元
5、高雄市鳳山區鳳林路13號1樓｜白巷子WHITE ALLEY
飲品，135元
200萬元特獎號碼「08276859」，目前待領還有4張：
1、台北市士林區延平北路5段164號｜大群愛家廣場
物品132元
2、台中市西區公益路68號底2層至3樓｜勤美誠品綠園道星巴克
食品等，405元
3、台中市清水區民享路80號｜全聯福利中心
食品等，共353元
4、高雄市楠梓區右昌街458號1樓｜捷統特賣廣場
飲品等，共95元
100萬元共4張未領
1、台北市信義區｜Google Play
應用程式，320元
2、新北市新莊區幸福路64巷10號｜欣聖餐飲事業有限公司
食品，25元
3、新北市五股區五權五路27號3樓｜Uber Eats
外送費等，共45元
4、高雄市小港區山明路482號1樓｜Hi-Life萊爾富
食品等，共73元
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