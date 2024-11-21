明年好薪情？企業預期加薪3.2％　顧問會計法律業調幅最高

▲顧問會計法律業明年調薪4.1％幅度最高。（示意圖／資料照）



記者廖婕妤／台北報導

2024年進入尾聲，不少上班族對今年年薪不滿意、期待明年有加薪的機會，104人力銀行調查，明年有近5成企業預期會調薪3.2％，平均每月加薪1491元，其中以顧問會計法律業調幅4.1％最多。

104人力銀行公布《2024企業年終及2025薪酬趨勢大調查》，調查結果顯示，明年49.9%企業預期會調薪，平均調薪3.2%，以今年平均月薪4.7萬元換算，明年平均每月加薪1491元，比今年多60元。

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依產業來看，67.5%顧問會計法律業會調薪，調薪幅度4.1%，調薪企業比例與調薪幅度均為各產業之冠，主因為薪資落後整體，人才難尋所致。除了顧問會計法律業，調薪幅度高的產業還有電信通訊製造業3.8%、半導體業3.7%，會調薪企業比例高的產業則有醫療服務業57.4%、半導體56.1%。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄表示，缺工讓願意調薪企業比例增加，但調薪幅度3.2%相對保守，持平於今年；面對留才、攬才難度不減，企業競逐人才各出奇招，企業已出現難掌握薪資行情、調薪無用、人事預算跟不上市場薪資水平的困境，如何建立能取信並激勵員工的薪資結構，給予財務型經濟福利，將是2025年企業薪酬發展的趨勢。

鍾文雄指出，缺工的大環境，企業若不祭出調薪薪資就可能出現落後，進而導致人才流失，使得2025年接近半數的企業願意調薪比例創10年新高。

104人力銀行調查也發現，企業評估是否調薪3大參考因素，包括公司營運狀況、最低工資行情、留才徵才等缺工程度。鍾文雄指出，94%企業不清楚薪資落點，將會進一步導致即便調薪仍無法激勵員工，以及無法吸才、留才的困境，建議企業多運用員工滿意度及外部薪資數據進行薪資盤點，適度揭露職能表現與薪資結構的關聯，讓薪資行情能取信於員工、求職者；至於因人事預算有限，無法跟上市場薪資水準的企業，則可祭出財務型工具，包括員工分紅、員工認股權等，延攬或留住高階關鍵人才。