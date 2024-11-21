謝宜容是菊系人馬？　許銘春否認：當時往上報我一定處理

▲前勞動部長許銘春。（圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署1名39歲吳姓員工疑似因不堪職場霸凌而輕生，分署長謝宜容昨晚透過書面道歉，但強調「身故事件與本人領導無關」再度引發眾怒，外界也傳她背景靠山超硬、是前勞動部長許銘春一手拔擢、監察院長陳菊派系人馬，對此，許銘春今回應，沒有這回事，當時的人事考量是尊重署長，她也再度道歉，「若當時往上報、我一定會處理，對於當時沒有及時知道謝宜容的狀況來予以處理，我也表達我的歉意和遺憾。」

許銘春表示，謝宜容是一般的公務員，她是文官，當時在部長室會調文官來協助處理公文，當時她表現都算正常，期間約2年，後來北分署長蔡孟良想說有一波調動，把分署人選整體考量後，有提到謝宜容，對於發展署人事問題會尊重，「報導說是我拔擢她、我去交代要升任她，沒有這回事，當時的人事任用，是尊重署長的人事考量。」

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許銘春強調，「我調公務員來，就是看他的公務表現，我們公私分明，不會去打聽問同仁說你的私人的身家背景，沒有、真的沒有，我也是昨天從媒體報導，怎麼他變成菊系，我也都覺得莫名其妙，這件事情我覺得太無限上綱了，職場霸凌這件事情我們必須正視，一定要去嚴肅面對，那該怎麼處理就怎麼處理。」

關於2月時任次長王安邦曾約談謝宜容，許銘春指出，關於今年2／20王安邦約談謝宜容這件事情，「我真的不曉得，我跟大家一樣是看到媒體報導才知道，他約談她之後，照理說要往上呈報，但也沒有。」

許銘春說，依她過去處理這種事情的態度，有牽涉到職場的霸凌，一定是零容忍、是絕對不能接受，如果有陳情往上報，一定送政風查清楚，如果有這種情形當然要懲處，如果沒有那當然要還當事人清白，但這件事情他沒有往上呈報。

至於說王安邦好像是因為這件事情離職了，許銘春說，王安邦520之後留任了，9月才離開勞動部，那2月到9月這已經7個月了，他是不是因為這件事情離職我不曉得。

許銘春強調，重點是在於說我也很遺憾，當時如果這個事情有往上呈報，一定會處理，但是因為沒有呈報，所以錯失處理的機會，「我作為一個當時的勞動部長，我都要承受，所以我對這件事情，因為當時沒有及時知道謝宜容的狀況來予以處理，我也表達我的歉意和遺憾。」