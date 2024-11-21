快訊／台股收盤大跌132.7點　台積電跌15元至1010

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌132.7點，以22555.66點作收，跌幅0.58％，成交量3486.92億元。

美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌16.7點開出，指數開低走低，盤中最高達22708.57點，最低22490.28點，終場收在22555.66點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1010元，跌幅1.46％；鴻海（2317）下跌3.5元至202.5元；廣達（2382）下跌1.5元至294元；陽明（2609）上漲2.2元來到79.3元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.47元。

今天漲幅前5名個股為興能高（6558）上漲2.8元，漲幅9.95％；神達（3706）上漲7.2元，漲幅9.9％；盛達（3027）上漲3.35元，漲幅9.87％；櫻花建（2539）上漲5元，漲幅9.86％；達方（8163）上漲4.5元，漲幅9.83％。

跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌9元，跌幅10％；力銘（3593）下跌0.84元，跌幅9.92％；虹光（2380）下跌0.48元，跌幅9.66％；日成-KY（4807）下跌1.35元，跌幅5.93％；晟銘電（3013）下跌7元，跌幅4.52％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 興能高（6558） 30.95 ▲2.8 ▲9.95％ 神達（3706） 79.9 ▲7.2 ▲9.9％ 盛達（3027） 37.3 ▲3.35 ▲9.87％ 櫻花建（2539） 55.7 ▲5.0 ▲9.86％ 達方（8163） 50.3 ▲4.5 ▲9.83％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 展達（3447） 81.0 ▼9.0 ▼10.0％ 力銘（3593） 7.63 ▼0.84 ▼9.92％ 虹光（2380） 4.49 ▼0.48 ▼9.66％ 日成-KY（4807） 21.4 ▼1.35 ▼5.93％ 晟銘電（3013） 148.0 ▼7.0 ▼4.52％

資料來源：證交所