快訊／台股收盤大跌132.7點　台積電跌15元至1010

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（21日）開低走低，加權指數終場大跌132.7點，以22555.66點作收，跌幅0.58％，成交量3486.92億元。
美股前一交易日有漲有跌，台股上午以下跌16.7點開出，指數開低走低，盤中最高達22708.57點，最低22490.28點，終場收在22555.66點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1010元，跌幅1.46％；鴻海（2317）下跌3.5元至202.5元；廣達（2382）下跌1.5元至294元；陽明（2609）上漲2.2元來到79.3元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.04元至9.47元。
今天漲幅前5名個股為興能高（6558）上漲2.8元，漲幅9.95％；神達（3706）上漲7.2元，漲幅9.9％；盛達（3027）上漲3.35元，漲幅9.87％；櫻花建（2539）上漲5元，漲幅9.86％；達方（8163）上漲4.5元，漲幅9.83％。
跌幅前5名個股則為展達（3447）下跌9元，跌幅10％；力銘（3593）下跌0.84元，跌幅9.92％；虹光（2380）下跌0.48元，跌幅9.66％；日成-KY（4807）下跌1.35元，跌幅5.93％；晟銘電（3013）下跌7元，跌幅4.52％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|興能高（6558）
|30.95
|▲2.8
|▲9.95％
|神達（3706）
|79.9
|▲7.2
|▲9.9％
|盛達（3027）
|37.3
|▲3.35
|▲9.87％
|櫻花建（2539）
|55.7
|▲5.0
|▲9.86％
|達方（8163）
|50.3
|▲4.5
|▲9.83％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|展達（3447）
|81.0
|▼9.0
|▼10.0％
|力銘（3593）
|7.63
|▼0.84
|▼9.92％
|虹光（2380）
|4.49
|▼0.48
|▼9.66％
|日成-KY（4807）
|21.4
|▼1.35
|▼5.93％
|晟銘電（3013）
|148.0
|▼7.0
|▼4.52％
資料來源：證交所
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