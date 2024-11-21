華航65周年交出亮麗成績單　董座謝世謙：明年展望「樂觀」

▲華航舉行法說會 。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）今日舉行法說會，董事長謝世謙表示，今年前3季獲利達103.7億元，剛好在公司65周年慶，交出一張漂亮的成績單，65年周年慶是個轉捩點，以往談到展望都是說「審慎樂觀」，但對於明年市場預估，謝世謙直接說是「樂觀」。

謝世謙表示，787明年陸續會交機，但有些勢必會延後交機，疫後供應鏈失衡，製造商對於交機無法按表交付，已被視為常態，也因此華航也將租賃機延後，疫後整體運能恢復8成，但費用成本漲了2、3成；去年客運收入比疫情前還高，運能無法恢復，要獲利，對於收益管理就很重要，疫情把獲利運價墊高，經營團隊也不錯，明年運價跟2019年比至少成長30％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝世謙指出，預計2027年可以把老舊飛機淘汰掉，貨機部分747F貨機原本有21架、現在剩8架，777F引進10架、已經交付9架。客機部分A321交了13架、 下個月第14架進來後，還有11架代交；787共有24架，其中18架為787-9、6架為787-10，未來擔綱區域及中長程主力機隊。

華航表示，將持續彈性調整航網布局，強化收益管理，積極爭取專案及中長期客製化包機，增攬半導體、冷鏈貨物、發動機及航材等高收益貨源，加強與整合型快遞業者及聯航策略合作，關注市場動態，掌握產業鏈脈動，追求貨運成長最大化。

華航今年Q3單季合併營收為520.15億元，合併稅後淨利41.99億元，歸屬母公司淨利為38.28億元，EPS為0.63元；今年前3季合併營收為1509.28億元，合併營業淨利為133.46億元，合併稅後淨利為113.41億元，登上同期最高，歸屬母公司淨利為103.74億元，EPS為1.71元。