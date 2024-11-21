▲ AI發威唱旺半導體 ，10月電力景氣燈號連6月亮黃紅燈，此為示意圖。（圖／路透）

文／中央社

台灣綜合研究院今天發布10月電力景氣燈號，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技應用需求持續擴展，半導體需求成長，整體產業電力景氣燈號連續6個月亮出黃紅燈，雖然未來有美中科技爭端等不確定因素，展望未來依舊審慎樂觀。

台綜院今天發布新聞稿指出，10月全國產業高壓以上用電量較去年同期成長1.18%，電力景氣燈號續亮連續6個月維持代表景氣「揚升」的黃紅燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

製造業方面，台綜院分析，由於人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機持續拓展，加上年底進入消費性電子新品備貨旺季，國內半導體及電子產業生產動能依然強勁，提供有力支撐，不過傳統產業因國際終端需求回溫速度緩慢，生產動能不如預期，鋼鐵業及機械設備業用電量仍為負成長。

台綜院指出，10月製造業用電成長率為1.12%，主要靠半導體科技業用電穩健成長所支撐，製造業電力景氣燈號同樣連6月亮出黃紅燈，景氣維持向上復甦。

近一步觀察半導體產業，台綜院表示，在科技新品應用、AI利多、年底銷售旺季等因素加持下，帶動IC製造、晶片通路等接單續增，電子產品外銷訂單呈雙位數成長，與用電量兩者走勢來看，半導體業生產動能持續暢旺。

其餘產業如化學材料業，尚未出現明顯復甦跡象，鋼鐵業則有望在第4季營建旺季下，逐步轉佳。

台綜院今天同步發布10月經濟預測，估10月經濟成長率為1.7%，維持穩定成長態勢。

展望未來，美國總統大選由共和黨候選人川普（Donald Trump）勝出，台綜院憂心，川普去全球化的施政主軸、美中科技爭端等不確定性因素，恐增添全球貿易、投資、供應鏈發生動盪，但全球人工智慧、高效能運算等新興科技應用仍將持續蓬勃發展，對未來景氣持審慎樂觀態度。