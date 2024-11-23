淡水屋主願讓利5%　在地房仲：自住客絕佳買點出現

▲淡水房價親民，被稱為「首購天堂」。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／台北報導

被稱為「首購天堂」的淡水，在央行打房後市況如何？在地房仲表示，雖然交易量縮，但未出現拋售潮，供過於求現象也不存在，但過往的賣方市場已扭轉，不少屋主開始願意讓利約5%，是自住客進場的好時機。

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永慶不動產淡水北新加盟店業務經理林君竹表示，央行打房後，淡水房市交易量縮，但沒有出現明顯拋售潮，整體委售量也無上升，供過於求現象並不存在，但過往的賣方市場已經扭轉，不少屋主開始願意讓利約5%幅度，建議現在的自用買方可大方地跟屋主議價，現在也絕對是進場的好買點。」

林君竹介紹，淡水有2大購屋熱區，分別是北新商圈與新市鎮。她說，北新商圈北新路、靠淡江大學一帶指名度高，以屋齡25~30年大樓為主，單價落在25~35萬元，總價750~850萬元買得到2~3房，並帶1個車位。

此外，北新商圈也有不少套房產品，部分淡大學生家長會以買代租，套房總價落在350~390萬元，而每月租金則約7000~9000元，對收租置產客而言也是不錯的選擇。

林君竹表示，北新商圈生活機能佳，樓下就有便利商店、公車站、輕軌、黃昏市場，距離淡水捷運站騎車5~6分鐘就可抵達，且由於大樓屋齡普遍超過20年，公設比低、室內實際坪數實惠也受購屋族青睞。

▲淡海新市鎮家樂福商圈機能成熟。（圖／永慶不動產提供）

接著談到新市鎮，林君竹指出，家樂福商圈發展較早，機能相對成熟，區內社區屋齡普遍已來到10年，成交單價約35~40萬元，而其他區域中古屋單價約25~35萬元，2字頭就能成家，負擔輕。

展望未來，林君竹表示，新市鎮很多建設將陸續規劃，此外還有淡江大橋、淡北快速道路2大交通利多，將有效緩解塞車問題，加上目前淡水房價仍處於低基期，長期持續看漲。

▲永慶不動產淡水北新加盟店業務經理林君竹。（圖／永慶不動產提供）

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