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看淡市場！嘉吉縮減船隊規模　但加租慧洋高效率節能船

▲慧洋海運。（圖／慧洋提供）

▲慧洋是嘉吉最大的單一船東，今年慧洋三艘新完工船隻都是嘉吉租走。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場受中國景氣疲弱、北大西洋穀物收成減少與煤炭用量減少等因素影響，全球四大糧商之一的嘉吉，旗下名列最大散貨運營商之一的嘉吉遠洋運輸(Cargill Ocean Transportation)宣布，船隊規模將減為約600艘，減幅約一成；對此慧洋-KY(2637)高階指出，嘉吉要的是高效率的節能船，租用的慧洋船隻未減反增。

裕民航運(2606)高階則指出，未來幾年船舶新增供給有限，需求受很多因素影響，包括地緣政治、氣候因素等，在船隻仍需繞道紅海情況下，明年市場情況估計與今年相差不多。

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克拉克森證券最新研究則顯示，中國政府自9月底以來，宣佈的大規模經濟刺激計劃有望提振散貨船市場。中國GDP每增長1%，全球乾散貨貿易量通常會相應增長0.5%。

慧洋是嘉吉最大的單一船東，手上都有20多艘慧洋船舶，今年慧洋三艘新完工船隻都是嘉吉租走，由於歐盟已經開始徵收碳稅，嘉吉都是選擇租用高效能的節能船，老舊船都已陸續換掉。

嘉吉總裁Jan Dieleman上周透露，由於目前乾散貨市場正處於下行週期，嘉吉目前削減了船隊數量。在市場高峰期或相對穩定的市場環境下，嘉吉通常經營管理超過700艘船舶，其中多數為租船。

Jan Dieleman表示，2024年乾散貨市場受到中國活動減弱的影響，大宗商品的交易量明顯減少，因而壓低了運費。

雖然Jan Dieleman對中國經濟增長持謹慎態度，也對未來抱有樂觀態度，認為情況會逐步改善。他提到，乾散貨市場並不像貨櫃船運那樣享受到「顛覆性」的利好因素，但也沒有太多干擾因素，「我們沒有經歷任何中斷、排隊或擁堵。過去六個月，供應鏈運行實際上相當順暢。」

Jan認為當前需求並不強勁，北大西洋地區的穀物產量也偏低，再加上一系列類似因素，共同對市場產生了壓力。

據美國農業部(USDA)預測，2025年玉米運輸量將減少。由於烏克蘭玉米收成減少，其出口將疲軟，而其他三個主要出口國要彌補這些貨物將面臨挑戰。進口方面，極端天氣影響了歐盟和中國本來預期良好的收成。

另波羅的海國際航運公會(Bimco)最新報告顯示，由於各國繼續推動電力生產脫碳化進程，發達經濟體對煤炭進口需求下降，2024年前10個月，發達經濟體的煤炭總出口量年減6%。

Bimco航運分析師Filipe Gouveia表示，按目前趨勢發展，發達經濟體的煤炭運輸量將在2024年創下15年來新低。從出口國看，來自俄羅斯、美國和南非的煤炭發貨量同比分別下降了18%、10%和34%。

從運輸市場看，巴拿馬型散貨船和海岬型散貨船分別占發達經濟體煤炭運輸量的53%和33%。今年1月至10月，巴拿馬型船的貨運量同比僅下降了2%，而好望角型船的貨運量同比下降達11%。特別是在歐洲，隨著各國持續減少電力業的碳排放，煤炭進口需求同比下降了22%。

由於脫碳進程，發達經濟體進口需求下降。 新興經濟體的可再生能源發電量和國內採礦發電量都在上升，其需求也在下降，預計2025年全球煤炭出貨量將下降1%-2%，進而進一步影響全球乾散貨市場。

據IMF(國際貨幣基金組織)預測，2025年貨運量增長0.5-1.5%，2026年增長1-2%。 增長放緩的原因包括鐵礦石和糧食運輸量的低增長，以及煤炭運輸量的預期下降。未來兩年，小宗散貨將成為重要的增長驅動力。

Jan認為目前市場也有積極的一面，即較少的新船訂單量能夠在一定程度上支撐市場表現。從目前情況來看，船隊規模並未大幅增加，乾散貨新船交付量有限，現有船隊整體相對老舊。

根據BIMCO報告，預計幹散貨運力供應將在2024年增長3-4%，2025年和2026年分別增長2-3%。 乾散貨船隊預計平均每年增長3%(2024年和2025年)，2026年增長2.6%。 2024、2025和2026年船舶交付量將分別達到3420萬、3450萬和 3420萬載重噸(DWT)。巴拿馬型船的交付量最高，占交付量的35%。海岬型型船的交付量將在2026年達到最高，而超輕便型船的交付量可能在2025年達到頂峰。

展望未來，Jan Dieleman表示，船隊規模與市場前景息息相關。 雖然當前嘉吉船隊運力水準接近最低點(谷底)，但是隨著市場的恢復，運力規模可能只會逐漸回升，接下來應該會有所增長。

關鍵字： 看淡市場嘉吉縮減船隊加租慧洋節能船

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