擴展AI伺服器領域！精成科砸84億　收購日PCB廠Linctech全部股權

▲台示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

印刷電路版（PCB）精成科技(6191)於今(26日)召開董事會決議通過授權簽訂正式協議，以企業價值日幣397億元(相當於台幣84億元)收購日商PCB製造公司Lincstech 100%股權，未來將擴展AI伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度連結板等領域。

此次交易之交割需視相關主管機關核可之審查進度而定，待所有交割前應完成事項達成後，精成科技將取得Lincstech公司之100%股權，並依契約進行價格調整。

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精成科技指出，透過此次收購，將整合雙方資源，發揮互補綜效，並進一步落實PSA集團深耕全球市場的策略，且強化技術實力及產品優勢，與客戶建立雙贏的夥伴關係。

Lincstech是全球領先的高端PCB 製造公司，在日本及新加坡共有5間高度自動化工廠，全球超過1600名員工，專注於高端PCB產品，包括多層線路板（MWB），用於高階DRAM測試的探針卡，以及高密度多層電路板（MLB），適用於高速應用，例如資料中心400Gbps交換器等。Lincstech以其尖端技術、針對市場需求量身定制的解決方案以及卓越的品質和可靠性而聞名。

根據Lincstech最新的營運報告，113年前三季Lincstech公司營業額日幣469億元(約新台幣99億元)，顯示其產品具強勁的市場需求，該公司穩定的獲利能力，也再次證明其在PCB產業中的領先地位。特別是面對AI產業的強勁需求，高度仰賴運算力，甚或因AI發展對Edge端性能的提升，不論在用戶端或是局端，均展現其領先同業的優越技術，深受客戶倚重，且全球面對地緣政治的挑戰，同時美國聯邦總務署GSA (General Services Administration)採購供應美國政府之產品，經常根據美國貿易協定法案TAA (Trade reements Act)規定執行政府 採購活動，而新加坡是少數的亞洲國家之一，Lincstech的布局同時也為客戶提供 更多解決方案。

精成科技PCB事業群，設廠遍及中國、日本及馬來西亞，長期以來不論在產品線或客戶關係上耕耘甚深，主要客戶為全球知名企業，如3C通訊產品、車用市場及PC/NB等相關應用，再加上精成科技自107年收購日商ELNA Printed Circuits Co., Ltd.以來，已累積收購及整合日本公司的經驗，本次也會運用在管理、技術及市場整合的能力，確保Lincstech可以快速融入並發揮最大的潛力，為客戶、股東及員工創造 最大價值。

精成科指出，這次交易將為精成科技帶來顯著的綜效，包括：

1、產品線擴充：精成科技的產品主要應用在個人電腦、車用及消費產品，未來將可利用Lincstech的高端技術進一步拓展產品線，特別是在AI伺服器、汽車電子、半導體測試與高密度連結板等領域。

2、技術提升：Lincstech在高端PCB製造領域的技術優勢將進一步增強精成科技的競爭力，並提升其在全球市場中的市場佔有率。因應客戶不同產品規格、不同技術層次、不同成本要求等，精成科技均能展現實力、全力配合客戶，再次展現PSA集團與客戶建立長期夥伴關係的策略。

3、東南亞布局強化：精成科技在馬來西亞已有生產基地，今年9月更建立新廠、擴大當地之生產規模，Lincstech在新加坡的製造基地，將能進一步擴大精成科技在東南亞地區的布局，面對地緣政治的挑戰，應對日益增長的市場需求。

4、日本市場整合：Lincstech在日本的4個工廠，將透過精成科技既有的資源及規模，整合日本市場，並利用當地生產能力與市場需求進一步增長。

精成科技在PCB以及EMS都有著豐富的經驗，產品主要涵蓋個人電腦、消費電子及 車用電子領域。精成科技113年前三季營收新台幣167億元，毛利率27%，稅後純益 23.4億元，歸屬母公司淨利23.5億元，每股純益4.96元。隨著日益俱增產地多元化的 要求，精成科技已在中國、日本及馬來西亞的建立製造基地。

此次收購將是精成科技向東南亞及全球市場進一步拓展的重要一步，為公司未來的發展奠定更穩固的基礎，同時也是精成科技的技術深度、產品多元及日本市場整合的重要里程碑。

精成科技將與Lincstech團隊一起合作，共同推動未來的增長與創新，並且落實PSA集團立足台灣、放眼國際之市場佈局。