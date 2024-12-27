建新國際明年員工將破6百人　董座陳彥銘深感責任重大要加快AI應用

▲建新國際董事長陳彥銘深感責任重大，為了企業永續經營，表示要加快AI應用。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

建新國際(8367)總裁陳銀海的小兒子陳彥銘，在2011年離開外商匯豐銀行，進到父親一手創辦的公司，如今接任董事長已經兩年多，公司近幾年業務快速擴展，明年第四季在台北港的智慧全溫層國際物流中心即將啟用，屆時員工數將從目前的550人增至600多人，陳彥銘深感任重大，透露已要求公司資訊部門要加快AI應用，包括生成式AI。

陳彥銘指出，今年是龍年，國人不再搶著生龍子，生育率未升反減，可以預見的是將來缺工問題會越來越嚴重，要靠人工智慧來輔助，港口的工作風吹日曬，員工賺的是辛苦錢，要讓公司永續經營，必須導入AI，提高生產力。

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陳彥銘指出，他的父親陳銀海是經營報關行起家，在他的年代，他都知道要導入ERP系統，要電腦化與自動化，之後公司業務擴展到碼頭裝卸與倉儲，爭取客戶東興鋼鐵、東和鋼鐵投資，引進最新、最環保的機具，建立台灣，甚至亞洲地區最先進的碼頭與倉儲事業。

公司在台中與高雄的自動化密閉式卸煤碼頭，其中台中港卸煤碼頭及其他散雜貨，年裝卸約 500萬噸，市占率近五成，在高雄港卸煤碼頭年裝卸量約230萬噸，明年裝卸量估計仍將持續成長。陳彥銘透露，因為成本等因素，相關企業將以支付碳稅方式來處理碳排問題。

陳彥銘因為哥哥陳星宇是基督教的服事，對接班沒有興趣，自己雖然對金融比較有興趣，但因父親決定讓公司股票上市，在2011年就加入建新國際工作行列，2022年5月底接下董事長職務。

目前建新國際不僅在台中港占有龍頭地位，也是台灣唯一整合報關、倉儲、裝卸、運輸一條龍服務的公司，正隆紙業、東和鋼鐵、豐興鋼鐵、榮成紙業、遠東新等都是長期客戶，目前十大股東當中，豐興與東和分別持股9.96%與9.35%，陳氏家族在十大股東中共持股34.35%。

現年44歲的陳彥銘是寵妻一族，這個月應太座要求，在車上用手機上網就順利買到周杰倫演唱會最後一場演出，他笑說那場演唱會五月天、張惠妹都上台表演，等於一次看三場演唱會，太值得了。談到少子化問題，問他想不想多生幾個孩子，對於已經幫他生兩個兒子的太太，他很確定的表示，不打算再生了。