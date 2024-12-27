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4檔ETF定期定額27個月績效揭曉　0050、006208報酬率突破43%

▲4檔ETF定期定額27個月績效（圖／不管啦！給我錢）
▲4檔ETF定期定額27個月績效（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

隨著2024年接近尾聲，Podcast節目《不管啦！給我錢》也分享了他們定期定額的投資成果，他們從27個月前開始，每月投入4,000元於4檔ETF，分別是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）和富邦台50（006208），每檔每月各投入1,000元。

截至2024年12月6日，這4檔ETF的表現如下：

1. 國泰永續高股息（00878）：未實現損益+3,488元，報酬率11.96%。

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2. 元大高股息（0056）：未實現損益+3,698元，報酬率12.28%。

3. 元大台灣50（0050）：未實現損益+11,269元，報酬率43.56%。

4. 富邦台50（006208）：未實現損益+11,771元，報酬率43.98%。

▲4檔ETF定期定額27個月績效成績單（圖／不管啦！給我錢）

▲4檔ETF定期定額27個月績效成績單（圖／不管啦！給我錢）

▲4檔ETF定期定額27個月績效成績單（圖／不管啦！給我錢）

與三個月前相比，高股息ETF的獲利略有下滑，反映近期市場波動；而受惠於台股大盤走強和台積電股價上揚，市值型ETF表現優異，收益皆突破萬元大關，報酬率均超過43%。總結27個月的定期定額投資計劃，總損益金額+30,226元，報酬率27.01%。

市場觀察與投資表現
近期高股息ETF面臨挑戰，尤其是月月配的ETF。以00929復華台灣科技優息為例，配息金額從年中的0.20元大幅下滑至0.05元。相比之下，季配息的ETF如國泰永續高股息和元大高股息，雖然報酬率有所下降，但仍相對穩定。

海晴和強尼希望2025年能繼續賺錢，並期待在下一次30個月的績效分享中，帶來更多好消息。讓我們一起期待未來的投資成果吧！

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》


關鍵字： 投資ETF股息績效財經0050006208008780056

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