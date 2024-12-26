數位保險公司明年中開放！　金管會彭金隆：發起人不限金融業

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會將「純網保」重新定位為「數位保險公司」，今（26）日金管會主委彭金隆宣布大幅度開放業務範圍，數位技術提供創新達15%比例、不受限網路線上營運、調降最低實收資本額、放寬發起人條件，以及開放國外數位保險公司申請設立分公司，且開辦後給予6個月創新保護期間。

彭金隆強調，台灣不缺保險公司，缺的是創新的保險公司，盼透過放寬數位保險公司的開放，能夠台灣保險科技注入新的選項和活力，最快明年中完成法制作業，屆時即可對外公告申請。

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金管會修正現行「純網路保險公司」申設條件等規範，首先、放寬業務範圍與營運模式，國外經營模式創新之保險業者，營運活動並非完全須以純粹網路為限，且保險實務運作難以完全以純網路方式為之，為避免誤解，且參考外國實務經驗，規劃將原「純網路保險公司」名稱修正為國際上通稱的「數位保險公司」（Digital insurer）。

其次、對「數位保險公司」開發之創新型保險商品或服務給予創新保護，考量「數位保險公司」銷售創新型保險商品或服務需達一定比例，為保障其先行者創意，以鼓勵創新，規劃針對其創新型保險商品或服務於開辦後給予6個月的創新保護期間，必要時主管機關得延長之。

第三、調降最低實收資本額：考量「數位保險公司」業務範圍需包含一定比例之創新型保險商品或服務，業務仍受有相當限制，為鼓勵投資設立，規劃將財產、人身保險公司申請設立之最低實收資本額分別調降為5億元、10億元，但得視營業計畫書之業務規模與預算評估，要求其增加實收資本額，以兼顧其清償能力及未來發展所需之資本。

第四、放寬發起人條件，參考國外數位保險公司設立經驗：為利更多元參與設立，以利金融機構以外之發起人，引進創新經營模式設立「數位保險公司」之可能性，規劃刪除金融機構發起人與股東持股需達一定比例之規定，改以「申請時審查發起人是否具備經營保險公司之專業及長期經營能力」。

第五、開放國外數位保險公司申請設立分公司：為加速提升本國數位保險創新技術與人才，規劃引進國外數位保險公司成功經營模式，爰開放「最近5年具有健全業務經營績效與安全財務能力，及無重大違規遭受處罰紀錄」與「實收資本額逾20億元以上或信用評等達一定標準以上」之國外數位保險公司，得申請在我國境內設立分公司。

第六、不訂定申請設立許可之期限:考量新創投資團隊之組成需有較長時間準備與商議持股比例，規劃不訂定受理申請「數位保險公司」之期限，以利市場有充分時間籌組經營團隊，並規劃可行之營運模式

