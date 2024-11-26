三商餐飲上市首日漲逾2成　擴大投入中央及雲端廚房

▲三商餐飲掛牌上市。（圖／三商餐飲提供）



記者廖婕妤／台北報導

三商餐飲（7705）今（26）日以每股70.9元掛牌上市，早盤最高漲21％至85.9元，隨後漲勢收斂，但漲幅仍有10％；截至目前為止，三商餐飲共有425家直營門市，未來將積極投入中央廚房擴產及雲端廚房策略，持續推動品牌創新，擴大營運規模。

董事長陳翔玢表示，中央廚房3廠已正式投產，可提升自製率、擴大產品多樣性，還能降低進貨成本，並可與供應商大宗採購，建立議價優勢，更可減少外包生產的依賴，緩解通膨所帶來的成本壓力；也跨足冷凍調理包，並於全台美廉社獨家銷售，拓展不同客群。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳翔玢指出，標準化的生產流程也為三商餐飲提供更高的生產良率及產品一致性，既確保食安風險的控制，也提升生產效率，讓中央廚房的產能與規模經濟效果充分發揮，不僅為旗下各品牌供應穩定品質的原料，也能迅速應對日益增加的市場需求。

陳翔玢提到，隨著外送和外帶市場需求在疫情後增長迅速，三商餐飲於2022年啟動雲端廚房品牌「三商餐飲Cloud Kitchen」，借助數位化營運策略，將旗下多品牌整合進一站式服務平台，以支援門市外送，並提升經營靈活度；同時規劃在年底前推出麵類新品牌，以滿足多元化的市場需求。

陳翔玢也說，公司將持續發揮中央廚房的擴產優勢，以大規模生產支持品牌拓展，加速門市擴張的同時進一步降低成本、優化效能。透過三商餐飲Cloud Kitchen的數位化運營，公司也將持續孵化創新品牌，以多品牌、多品項的策略優化競爭優勢，創造長期穩健的成長動能。

三商餐飲Q3單季合併營收為16.59億元，年增10.5％，稅後淨利為6622萬元，年減43.8％，EPS為1.1元；今年前3季合併營收為47.82億元，年增10％，稅後淨利為2.52億元，年增6％，EPS為4.18元，已賺贏去年全年。