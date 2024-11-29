央行祭信用管制！高大特區擁台積加持　房價仍悄跌1成

▲高大特區成為近年的房市購屋熱區，新大樓一棟接一棟完工，人口也不斷增加。（圖／永義房屋北高楠梓泰揚加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

台積電宣布到高雄設廠後，附近的高大特區成為近年的房市購屋熱區，新大樓一棟接一棟完工，人口也不斷增加，帶動房價飆漲，專家表示，台積電跟橋科帶來的人口紅利，上半年讓高大特區買氣熱到發燙，不過在央行祭出信用管制後，房價已出現1成的跌幅。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高大特區生活機能從最早只有家樂福楠梓店，到如今包括大魯閣棒壘球打擊場、UNIQULO等知名品牌都進駐。（圖／永義房屋北高楠梓泰揚加盟店提供）

永義房屋北高楠梓泰揚加盟店東林旻紘表示，高大特區位於楠梓區，近年人口愈來愈多，生活機能也從最早只有家樂福楠梓店，到如今包括大魯閣棒壘球打擊場、UNIQULO、藏壽司、寶雅、大創等知名品牌都陸續進駐，生活機能相當完善，磁吸不少首購族進駐。

林旻紘分析，高大特區有人口紅利加持，購屋主力為自住客群，隨未來新台17線即將完工，可快速聯通左營、美術館特區，區域的生活機能會更完整，也有助於房市發展。

▲高大特區有人口紅利加持，購屋主力為自住客群。（圖／永義房屋北高楠梓泰揚加盟店提供）

該區受台積電在楠梓設廠影響，上半年買氣相當火熱，區域以大樓為主，預售案單坪最高已達5字頭，創區域價格新高，不過在央行祭出信用管制後，林旻紘說：「真的有打到房市，投資、置產客幾乎絕跡，連自住買方也持續觀望。」

不但來人大減5成，從每周20幾組，減少到現在每周約10組，出價也非常保守，買家雖然有剛需，但大多預測房價會下跌，因此還是持續觀望，且大多參考實登價格，再低個0.5成，與之前搶房盛況相當不同。

▲永義房屋北高楠梓泰揚加盟店東林旻紘表示，不少屋主因早期成本取得較低，已有部分屋主心態鬆動，相較上半年價格，願意減少獲利成交。（圖／永義房屋北高楠梓泰揚加盟店提供）

由於高大特區中古房價漲幅很大，從5年前的17~18萬元，跳漲到現在約30萬元，不少屋主因早期成本取得較低，已有部分屋主心態鬆動，相較上半年價格，願意減少獲利成交。

林旻紘說：「該區大樓屋齡多在5~10年，上半年成交行情約32~36萬元，目前已下修1成，成交價落在29~32萬元。」雖然價格下修1成，賣家仍然還是有獲利空間。

林旻紘預估，不過該區地價沒有下跌，加上產業、人口陸續進駐，房價難有大幅下跌的空間，自住客在這波房價修正後，因剛性需求還是會出籠購屋，預估這波觀望期，會持續半年到1年。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性 交屋之亂、房價盤整將浮現？