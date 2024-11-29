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幸福職場發威！永慶房屋2024年轟出業績與健康雙響砲

▲▼永慶房屋,壘球,健康,運動,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲「聰明工作，健康生活」是永慶房屋最重要的職場文化，打造健康職場。（圖／永慶房屋提供，下同）

生活中心／綜合報導

這家企業不只服務為業界頂尖，員工福利也是拔尖！永慶房屋照顧員工健康，每年舉辦永慶盃三大球類運動賽，在11/20登場的《第九屆永慶盃壘球賽》冠軍賽，更是看點十足，由挑戰三連霸的永慶「新北永者聯盟」交手本屆尚未嘗過敗績的「大安紅色閃電」，誰奪冠都精采！

▲▼永慶房屋,壘球,健康,運動,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

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▲2024年永慶盃壘球由近150位永慶同仁，不分職級與年資，跨店組成8支球隊切磋球技。

永慶房屋副總經理黃俊傑表示，「聰明工作，健康生活」是永慶房屋最重要的職場文化，我們除了是首家獲得體育署「運動企業認證」的房仲品牌，公司更以實際的資源，年年舉辦籃球、壘球與羽球賽事，鼓勵同仁長保運動習慣、養成健康的體魄，因此可以發現，永慶各隊的實力是一年比一年更強勁！

▲▼永慶房屋,壘球,健康,運動,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋照顧員工健康，每年舉辦三大球類運動賽，獲得體育署「運動企業認證」。

冠軍戰超精彩！衛冕軍挑戰零敗王者

今年永慶盃壘球冠軍賽，由近150位永慶同仁，不分職級與年資，跨店組成8支球隊相互切磋，經過3個多月、30多場比賽拚戰後，分別由冠軍衛冕者「新北永者聯盟」對上「大安紅色閃電」晉級冠軍賽，這場「天王山之戰」最終由前者收下勝仗，也抱回隊史的第三冠。

▲▼永慶房屋,壘球,健康,運動,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲冠軍賽看點十足，永慶「新北永者聯盟」不只奪冠更成功締造三連霸。

永慶房屋業務經理黃少辰分享：「紅色閃電是永慶盃壘球賽的元老隊伍，我也是創始隊員，雖然只差最後一步就能奪冠，獲得了第二名，但今年已經是隊史以來拿下的最好成績，因此我們都覺得很振奮！」身為近十年來的全勤參賽者，黃少辰見證了永慶房屋持續展店增才之後，不僅各隊人才庫越來越堅強，一期一會的運動較量，也增強了彼此信任與團結一心的默契，從球場延續到職場，造就不同於一般業務競爭勝過合作的職場傳統，「在永慶能發揮團隊共戰優勢，與公司共同成長！」

▲▼永慶房屋,壘球,健康,運動,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶盃壘球賽的元老隊伍「大安紅色閃電」獲得亞軍，創下隊史最好成績。

年輕人就業新「錢」景：每月5萬X12個月

「永慶房屋相信：先有幸福的員工，才有滿意的客戶！」永慶房屋人資部協理塗振宏分享，在永慶房產集團孫慶餘董事長支持下，公司提倡運動風氣、照顧同仁的健康，也持續提升員工福利，體貼現代工作者的需求，尤其重視同仁能工作與生活平衡。

因此永慶房屋推動「彈性工作八小時」，讓經紀人可以選擇上午9點、10點或下午1點上班；更持續加碼福利，每月發送「有薪充電假」，以實質的獎勵落實給同仁的支持！在數位化時代，總部更持續投入資源在平台、系統的優化，例如永慶房屋以「永慶i特助」再次獲獎「2024年亞洲科技卓越獎」，有效提升服務效率、降低經紀人工時。

▲▼永慶房屋,壘球,健康,運動,永慶房市訊息,永慶必知小常識。（圖／業者提供）

▲永慶房屋推動彈性工作八小時、有薪充電假，重視同仁能工作與生活平衡。

針對央行打炒房，預期短期內房市交易量將下修，塗振宏指出，永慶「先誠實再成交」服務理念，以首購、自住與長期置產族群為主，相對不受影響，今年也新展10門店，持續擴大服務量能、提高單店人力，打造更具備彈性與韌性的職場。

「我們提供不需經驗、不限年資，人人都能挑戰的優渥薪獎福利，是對人才的最大吸引力！」塗振宏鼓勵，永慶房屋提供業務新人「前12個月保障每月5萬」福利是同業最高，搭配「一對一師徒制」有信心用一年時間培育素人為專業房產專家，提高你的收入潛力。
 

關鍵字： 永慶房屋壘球健康運動永慶房市訊息永慶必知小常識

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