AI權值股廣達殺下來該抄底嗎？　2025年配息及合理價直接算給你看

▲代工大廠廣達。（圖／資料照）

文／玩股講客人

廣達股價屢屢創高，2023年至今，盤據十大權值股也超過一年以上，目前更站穩第五大的位置，當台股持續創高，廣達自然也能受惠資金護盤的效應，維持在高檔，而每一季新出爐的輝達財報越來越強，這也直接投射在廣達伺服器接單的獲利上，以2025年展望來說，只要輝達不要轉弱，廣達獲利跟著創高就是妥妥當當，再加上集團本業還有代工電子產品及筆電，這也蕭條了好一陣子了，如果接下來獲利重返成長軌跡也是可預期。

回過頭來說，廣達近期短線股價維持在290-330元之間遊走，到底什麼時候才叫做便宜價？過去100元嗎？還是下跌100元就能抄底？其實大部分的人還是沒什麼想法，跟著新聞看漲說長、看跌說跌而人云亦云，這種也是韭菜等級而已，在評價廣達之前，我們先切換三個角度來看看目前的營運近況。

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以前看廣達營收好不好，你大概就能抓到獲利情況，但現在只看營收已經不太準確，法說也總是語帶保留，因為廣達並沒有公布過伺服器的營收佔比為何，所以即便看到營收很弱，你也不能說廣達不好，原因是筆電業績衰退，伺服器營收成長幅度也不高，但伺服器的毛利率相當高，因此營收衰退也不打緊，只要伺服器帶來的毛利漂亮，最後EPS還是能穩穩創高，好比這幾年就是如此。

2024年第三季毛利率出現年減衰退，從2023年第三季8.11%掉到2024第三季7.33%，不過由於營收持續創新高，以絕對金額來看，毛利從232.28億元成長到311.25億元，年增超過三成。不過在營業利益率（營業淨利）就回到年增，自2023年第三季4.44%成長到2024年第三季4.61%，這代表廣達管銷能力轉強，因此2024年第三季EPS繳出4.32元，仍比2023年第三季多出一元。

再細看毛利率衰退，裡面主要是存貨成本大幅提升，光是原料就多出440億元，所以這其實也無可厚非，物價上漲所致。但有趣的是，廣達已經在2024年第二季法說就提前預告，AI伺服器出貨量增長，特別會壓抑毛利率表現，所以2024年第三季毛利衰退的利空，嚴格說起來並不算是什麼利空，這沒有影響到營運面，單季EPS依舊創下新高。

廣達2024年前三季累計EPS繳出11.37元，每季EPS屢創新高，已經提前預告連續兩年「賺一個股本」，如果我們把2024年第四季EPS先用2023年第四季套入，先當作一個低標計算（常理而言獲利會更高），那麼全年EPS會來到14元，從2022年來看，EPS幾乎每年成長3元以上，所以假設進入2025年依舊是AI產業的天下，那麼全年EPS賺到「兩個股本」也不是什麼太大的問題。

從目前本益比的角度來看，在疫情前大約落在12-16倍，以目前股價290元搭配近一年EPS換算，本益比是20倍，高出過往四倍，回到16倍的股價是224元。但投資市場本來就不會只看現在，如果用2025年EPS可能出現的20元來算，那麼16倍就是320元，所以前高330元就很合理了，這代表市場是用2025年的角度在看廣達，而2024年已經不到兩個月，投資人接下來不展望2025年不是也挺奇怪的嗎？

至於本益比12倍來計算，股價則是240元，所以什麼時候價值浮現？低於12倍以下都算是，所以就不要再用什麼以前廣達100元在等，要等，就慢慢等，只怕越漲越高，至於等到了也不用高興太早，這代表廣達獲利已經不具有競爭力，也可能是AI發展已經到達天花板。

如果現在買進廣達，那麼以過去殖利率平均在5%-6%之間來換算，假設2025年繼續配息9元，這機率不低喔，因為2024年前三季EPS已經超越2023年全年，觀察過去幾年的配息率，通常都是EPS的八成至九成，如果用14元換算就是11.2元-12.6元，超過12元以上的現金股息是可以期待的，原因是公司獲利更高，營運及擴張的資金都夠用，自然也不需要保留太多未分配盈餘，同時也要吸引投資人及ETF買盤力道，才能保護股價。

如果用290元來計算2025年配息12元，那麼潛在殖利率是4.1%，認真說，這並不算差喔，因為台股平均殖利率是2.5%，而4%以上已經屬於高股息，所以大家一直說廣達會被ETF踢除，我倒是不同看法，以目前股價搭配潛在殖利率，再加上AI趨勢仍強，如果我是投信操盤手當然也不會賣股，再說更長期一點的投資，2025年EPS如果真的能繳出20元，那麼2026年配息就會來到18元，如果換算5%殖利率的股價就會來到360元。

以投資回本角度來看，第一個是本益比，以當前股價來看，2025年就會回到合理價，第二個角度用殖利率角度來看，則要推遲到2026年，也就是再多一年，因為2025年獲利要等到2026年才能分配。

最後綜整一下，如果是現在想短線操作的投資人，那麼用EPS角度換算，240元-320元都算是合理區間，當然，這還要搭配外資買賣超，畢竟已經是權值股了，最好是外資買超再來研究股價底部。

至於長線投資人就是領股息，以2026年潛在配息18元來看，360元以上才會低於5%，但如果到了2025年市場對AI以及廣達的氛圍還是跟現在一樣樂觀，那麼目前廣達殖利率是3.1%，2025年配息12元再搭配3.1%的殖利率，換算就會變成387元，長線投資的合理區間可以看到360元-390元（樂觀會漲更高，故取整數當作高點區間）。

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