ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

AI權值股廣達殺下來該抄底嗎？　2025年配息及合理價直接算給你看

▲代工大廠廣達。（圖／記者吳康瑋攝）

▲代工大廠廣達。（圖／資料照）

文／玩股講客人

廣達股價屢屢創高，2023年至今，盤據十大權值股也超過一年以上，目前更站穩第五大的位置，當台股持續創高，廣達自然也能受惠資金護盤的效應，維持在高檔，而每一季新出爐的輝達財報越來越強，這也直接投射在廣達伺服器接單的獲利上，以2025年展望來說，只要輝達不要轉弱，廣達獲利跟著創高就是妥妥當當，再加上集團本業還有代工電子產品及筆電，這也蕭條了好一陣子了，如果接下來獲利重返成長軌跡也是可預期。

回過頭來說，廣達近期短線股價維持在290-330元之間遊走，到底什麼時候才叫做便宜價？過去100元嗎？還是下跌100元就能抄底？其實大部分的人還是沒什麼想法，跟著新聞看漲說長、看跌說跌而人云亦云，這種也是韭菜等級而已，在評價廣達之前，我們先切換三個角度來看看目前的營運近況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以前看廣達營收好不好，你大概就能抓到獲利情況，但現在只看營收已經不太準確，法說也總是語帶保留，因為廣達並沒有公布過伺服器的營收佔比為何，所以即便看到營收很弱，你也不能說廣達不好，原因是筆電業績衰退，伺服器營收成長幅度也不高，但伺服器的毛利率相當高，因此營收衰退也不打緊，只要伺服器帶來的毛利漂亮，最後EPS還是能穩穩創高，好比這幾年就是如此。

2024年第三季毛利率出現年減衰退，從2023年第三季8.11%掉到2024第三季7.33%，不過由於營收持續創新高，以絕對金額來看，毛利從232.28億元成長到311.25億元，年增超過三成。不過在營業利益率（營業淨利）就回到年增，自2023年第三季4.44%成長到2024年第三季4.61%，這代表廣達管銷能力轉強，因此2024年第三季EPS繳出4.32元，仍比2023年第三季多出一元。

再細看毛利率衰退，裡面主要是存貨成本大幅提升，光是原料就多出440億元，所以這其實也無可厚非，物價上漲所致。但有趣的是，廣達已經在2024年第二季法說就提前預告，AI伺服器出貨量增長，特別會壓抑毛利率表現，所以2024年第三季毛利衰退的利空，嚴格說起來並不算是什麼利空，這沒有影響到營運面，單季EPS依舊創下新高。

廣達2024年前三季累計EPS繳出11.37元，每季EPS屢創新高，已經提前預告連續兩年「賺一個股本」，如果我們把2024年第四季EPS先用2023年第四季套入，先當作一個低標計算（常理而言獲利會更高），那麼全年EPS會來到14元，從2022年來看，EPS幾乎每年成長3元以上，所以假設進入2025年依舊是AI產業的天下，那麼全年EPS賺到「兩個股本」也不是什麼太大的問題。

從目前本益比的角度來看，在疫情前大約落在12-16倍，以目前股價290元搭配近一年EPS換算，本益比是20倍，高出過往四倍，回到16倍的股價是224元。但投資市場本來就不會只看現在，如果用2025年EPS可能出現的20元來算，那麼16倍就是320元，所以前高330元就很合理了，這代表市場是用2025年的角度在看廣達，而2024年已經不到兩個月，投資人接下來不展望2025年不是也挺奇怪的嗎？

至於本益比12倍來計算，股價則是240元，所以什麼時候價值浮現？低於12倍以下都算是，所以就不要再用什麼以前廣達100元在等，要等，就慢慢等，只怕越漲越高，至於等到了也不用高興太早，這代表廣達獲利已經不具有競爭力，也可能是AI發展已經到達天花板。

如果現在買進廣達，那麼以過去殖利率平均在5%-6%之間來換算，假設2025年繼續配息9元，這機率不低喔，因為2024年前三季EPS已經超越2023年全年，觀察過去幾年的配息率，通常都是EPS的八成至九成，如果用14元換算就是11.2元-12.6元，超過12元以上的現金股息是可以期待的，原因是公司獲利更高，營運及擴張的資金都夠用，自然也不需要保留太多未分配盈餘，同時也要吸引投資人及ETF買盤力道，才能保護股價。

如果用290元來計算2025年配息12元，那麼潛在殖利率是4.1%，認真說，這並不算差喔，因為台股平均殖利率是2.5%，而4%以上已經屬於高股息，所以大家一直說廣達會被ETF踢除，我倒是不同看法，以目前股價搭配潛在殖利率，再加上AI趨勢仍強，如果我是投信操盤手當然也不會賣股，再說更長期一點的投資，2025年EPS如果真的能繳出20元，那麼2026年配息就會來到18元，如果換算5%殖利率的股價就會來到360元。

以投資回本角度來看，第一個是本益比，以當前股價來看，2025年就會回到合理價，第二個角度用殖利率角度來看，則要推遲到2026年，也就是再多一年，因為2025年獲利要等到2026年才能分配。

最後綜整一下，如果是現在想短線操作的投資人，那麼用EPS角度換算，240元-320元都算是合理區間，當然，這還要搭配外資買賣超，畢竟已經是權值股了，最好是外資買超再來研究股價底部。

至於長線投資人就是領股息，以2026年潛在配息18元來看，360元以上才會低於5%，但如果到了2025年市場對AI以及廣達的氛圍還是跟現在一樣樂觀，那麼目前廣達殖利率是3.1%，2025年配息12元再搭配3.1%的殖利率，換算就會變成387元，長線投資的合理區間可以看到360元-390元（樂觀會漲更高，故取整數當作高點區間）。

本文已獲授權，未經同意請勿轉載。

關鍵字： 廣達

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

34萬人注意！ 00713「小縮水」配1.4元　年化配息率近10%

34萬人注意！ 00713「小縮水」配1.4元　年化配息率近10%

受益人數33.8萬人、高股息人氣黑馬元大台灣高股息低波動ETF（00713）於今（29）日公布今（2024）年最後一次配息為1.4元，比上一次配息1.5元小縮水，今年4季合計配息5.28元，以今日收盤價54.95元計算，年化配息率約9.6%。

2024-11-29 15:31
台積電挑戰CoWoS還能更極限　2027年推出超大尺寸技術

台積電挑戰CoWoS還能更極限　2027年推出超大尺寸技術

根據外媒IT之家報導，台積電在歐洲開放創新平台（OIP）論壇上，宣布計劃在2027年推出超大尺寸CoWoS技術，最高實現9倍光罩尺寸（reticle sizes）和12個HBM4記憶體堆疊。

2024-11-29 14:07
BBU概念股飛天　4檔個股收漲停

BBU概念股飛天　4檔個股收漲停

AI股效應外溢，BBU概念股成了當紅炸子雞，加百裕（3323）、興能高（6558）、AES-KY（6781）、順達（3211）等4檔高掛漲停價，新盛力（4931）、西勝（3625）兩檔處置中個股，漲幅也有8~9%間。

2024-11-29 13:46
台積電尾盤遇空襲千元失守！　台股收盤下跌36.4點

台積電尾盤遇空襲千元失守！　台股收盤下跌36.4點

台股今（29日）開低走高，惟在台積電（2330）最後一盤遭14200張賣單摜壓下，加權指數反攻無力，終場下跌36.4點，以22262.5點作收，跌幅0.16％，成交量3060.57億元，台股連4黑；台積電終場以996元收盤，為近二個月再見千元以下收盤價。

2024-11-29 13:43
張忠謀親揭台積電「非命名首選」　草創時期難尋投資人

張忠謀親揭台積電「非命名首選」　草創時期難尋投資人

張忠謀自傳下冊今日上市，他也在書中揭露台積電命名的秘辛，原本一開始TSMC的中文名是直譯英文：「台灣半導體製造公司」，但因為已有人登記，才改成現在知名的「台灣積體電路製造公司」。

2024-11-29 11:05
台股早盤回防22000點！　三檔ETF逆勢創新高

台股早盤回防22000點！　三檔ETF逆勢創新高

大盤短線回檔，今（29）日指數一度回測22000點，近日台股頹勢讓ETF股價也跟著拉回，不過至昨日收盤價來看，仍有包括群益優選非投等債（00953B）、國泰標普低波高息（00702）與中信特選金融（00917）三檔ETF收盤逆勢創高，也讓2萬8234位受益人投資都賺錢。

2024-11-29 10:19
以黎停火協議破功　貨櫃三雄股價逆勢揚帆

以黎停火協議破功　貨櫃三雄股價逆勢揚帆

以色列與黎巴嫩真主黨停火協議破功，雙方互控違反停火協議，以色列28日再度開火，中東戰事似乎難以平息，也意味著紅海危機恐無法緩解，貨櫃三雄今股價逆勢上揚、漲幅約2％。

2024-11-29 10:17
台灣虎航轉一般板上市　股價翻黑後創新高

台灣虎航轉一般板上市　股價翻黑後創新高

台灣虎航（6757）今（29）日以昨收盤價77.5元正式改列一般板上市，早盤不少股民獲利了結、股價一度翻黑，不過隨後買盤進場，股價一度漲逾4％至81元，寫歷史新高價。

2024-11-29 09:46
川普加關稅是談判手法　謝金河：金融戰更激烈「央行需加倍努力」

川普加關稅是談判手法　謝金河：金融戰更激烈「央行需加倍努力」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「川普關稅大刀的虛與實」為題撰文，表示川普一直以來都是以貿易關稅為手段，這是談判的策略，但他的想法是，下一個四年，重點不在貿易戰，會在更激烈的金融戰，除了更激烈的供應鏈堅壁清野，金融戰才是焦點，台灣的央行總裁楊金龍必須在這個議題加倍努力。

2024-11-29 10:37
不等年終了！93％上班族年前想跳槽　企業徵才月薪近41K寫新高

不等年終了！93％上班族年前想跳槽　企業徵才月薪近41K寫新高

2024年接近尾聲，有些上班族等領年終、有些則已開始找新工作，根據yes123求職網調查，有93％上班族考慮在農曆年前換工作，且有81％考慮轉行，其中以餐旅、科技、金融業位居年前轉職行業前3名；另企業持續缺工，有96％企業農曆年前有徵才計畫，且開出的平均月薪條件達近4.1萬元，創下12年新高。

2024-11-29 11:23

讀者迴響

熱門新聞

花2億元買1根香蕉！幣圈富豪孫宇晨開吃曝口感

彩券中800萬　買300張00922！「1年獲利曝」網喊少年股神

國發會職場霸凌調查出爐　綜規處長降調非主管職

BBU概念股飛天　4檔個股收漲停

AI權值股廣達殺下來該抄底嗎？　2025年配息及合理價直接算給你看

國稅局3招查核！　害他20萬重購退稅飛了

航空股獲利起飛　達人：長期持有賺波段價差

中國信託連續14年獲肯定　囊括「體育推手獎」六獎項

神達一個月飆8成　今並列10檔注意股

一杯咖啡的小心機與大學問

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

合唱團安可曲唱《台灣尚勇》　熱血爆棚引網讚：看哭正常嗎

張立東接機中華隊被問「來接籃籃？」　陳傑憲一見他「秒送上擁抱」超羨慕！

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

誰要讓？2車窄巷僵持3mins　保全苦勸網卻歪樓：賴清德？

《異形：羅穆路斯》登Disney+　超狂IP全系列「全面復活」影迷嗨爆

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366