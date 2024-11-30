瓦城明年啟動「黃金5年」　拚2030全球達30品牌、500家店

▲瓦城董事長徐承義。（圖／瓦城提供）
記者廖婕妤／台北報導
餐飲業競爭日益激烈，優秀人才的培養成為企業穩健成長關鍵，瓦城（2729）集團董事長徐承義宣布，2025年啟動黃金5年，堅定邁向2030年全球30品牌、500家店的「30500目標」。
瓦城泰統集團近日舉辦「主管菁英榮耀晚宴」，邀請全台各地主管共襄盛舉，現場頒發15個獎項，共超過200位優秀同仁獲獎。
徐承義表示，瓦城泰統集團作為台灣第一大東方連鎖餐飲集團，將於2025年啟動「黃金5年」，持續邁向30500目標，在2030年達到全球30個品牌、500家店。
此外，瓦城集團以「創造顧客心中最好的餐廳」為目標，成立「廚藝管理學院」及「服務管理學院」，至今培養無數餐飲人才。隨集團迎來快速發展，雙管理學院宣布全面優化，進一步將「十一級培育制度」升級為「十三級培育制度」，透過更完善的訓練機制，致力創造最高顧客滿意度，帶動業界正向發展，進而提升台灣餐飲人才的國際競爭力，更為集團邁向「30500目標」增添動能。
瓦城今年Q3單季合併營收為16.03億元、年增6.45％，歸屬於母公司稅後淨利為1.13億元，EPS為2.89元；前3季合併營收為46.47億元、年增6.86％，歸屬於母公司稅後淨利為2.96億元，EPS為7.56元。
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