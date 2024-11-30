瓦城明年啟動「黃金5年」　拚2030全球達30品牌、500家店

34萬人注意！ 00713「小縮水」配1.4元 年化配息率近10%

受益人數33.8萬人、高股息人氣黑馬元大台灣高股息低波動ETF（00713）於今（29）日公布今（2024）年最後一次配息為1.4元，比上一次配息1.5元小縮水，今年4季合計配息5.28元，以今日收盤價54.95元計算，年化配息率約9.6%。

台積電挑戰CoWoS還能更極限 2027年推出超大尺寸技術

根據外媒IT之家報導，台積電在歐洲開放創新平台（OIP）論壇上，宣布計劃在2027年推出超大尺寸CoWoS技術，最高實現9倍光罩尺寸（reticle sizes）和12個HBM4記憶體堆疊。

BBU概念股飛天 4檔個股收漲停

AI股效應外溢，BBU概念股成了當紅炸子雞，加百裕（3323）、興能高（6558）、AES-KY（6781）、順達（3211）等4檔高掛漲停價，新盛力（4931）、西勝（3625）兩檔處置中個股，漲幅也有8~9%間。

台積電尾盤遇空襲千元失守！ 台股收盤下跌36.4點

台股今（29日）開低走高，惟在台積電（2330）最後一盤遭14200張賣單摜壓下，加權指數反攻無力，終場下跌36.4點，以22262.5點作收，跌幅0.16％，成交量3060.57億元，台股連4黑；台積電終場以996元收盤，為近二個月再見千元以下收盤價。

張忠謀親揭台積電「非命名首選」 草創時期難尋投資人

張忠謀自傳下冊今日上市，他也在書中揭露台積電命名的秘辛，原本一開始TSMC的中文名是直譯英文：「台灣半導體製造公司」，但因為已有人登記，才改成現在知名的「台灣積體電路製造公司」。

台股早盤回防22000點！ 三檔ETF逆勢創新高

大盤短線回檔，今（29）日指數一度回測22000點，近日台股頹勢讓ETF股價也跟著拉回，不過至昨日收盤價來看，仍有包括群益優選非投等債（00953B）、國泰標普低波高息（00702）與中信特選金融（00917）三檔ETF收盤逆勢創高，也讓2萬8234位受益人投資都賺錢。

以黎停火協議破功 貨櫃三雄股價逆勢揚帆

以色列與黎巴嫩真主黨停火協議破功，雙方互控違反停火協議，以色列28日再度開火，中東戰事似乎難以平息，也意味著紅海危機恐無法緩解，貨櫃三雄今股價逆勢上揚、漲幅約2％。

台灣虎航轉一般板上市 股價翻黑後創新高

台灣虎航（6757）今（29）日以昨收盤價77.5元正式改列一般板上市，早盤不少股民獲利了結、股價一度翻黑，不過隨後買盤進場，股價一度漲逾4％至81元，寫歷史新高價。

川普加關稅是談判手法 謝金河：金融戰更激烈「央行需加倍努力」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「川普關稅大刀的虛與實」為題撰文，表示川普一直以來都是以貿易關稅為手段，這是談判的策略，但他的想法是，下一個四年，重點不在貿易戰，會在更激烈的金融戰，除了更激烈的供應鏈堅壁清野，金融戰才是焦點，台灣的央行總裁楊金龍必須在這個議題加倍努力。

不等年終了！93％上班族年前想跳槽 企業徵才月薪近41K寫新高

2024年接近尾聲，有些上班族等領年終、有些則已開始找新工作，根據yes123求職網調查，有93％上班族考慮在農曆年前換工作，且有81％考慮轉行，其中以餐旅、科技、金融業位居年前轉職行業前3名；另企業持續缺工，有96％企業農曆年前有徵才計畫，且開出的平均月薪條件達近4.1萬元，創下12年新高。