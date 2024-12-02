晨暉生技攜手大樹醫藥搶攻馬來西亞市場　未來還要拓展至越南

▲圖左為保瑞藥業董事長盛保熙，右為晨暉生技總經理潘佳岳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

由生技股王保瑞（6472）轉投資的晨暉生技（1271），攜手大樹醫藥（6469）在馬來西亞合資成立的GTSW Bio，近日宣布專利紅麴原料Ankascin 568的複方產品「Vascuxin」正式進駐馬來西亞最具規模的連鎖藥局集團Big Caring Group Sdn Bhd，並將獨家銷售於旗下近600家連鎖藥局。這標誌著「Vascuxin」在馬來西亞線上及實體銷售渠道的全面佈局完成，未來更將以馬來西亞為起點，向越南進行拓展。

Big Caring Group旗下品牌涵蓋Big Pharmacy、Caring Pharmacy、Georgetown、Ting及Wellings Pharmacy等，為馬來西亞專業藥師連鎖藥局的領導者。此次合作由台灣與馬來西亞連鎖藥局的雙龍頭攜手，為專利紅麴複方產品「Vascuxin」在當地市場的發展奠定強勁基礎。

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GTSW Bio依據馬來西亞衛生部資料進行分析，發現每兩人中便有一人面臨「三高」健康問題，對於安全且有效的保健產品需求殷切。「Vascuxin」採用晨暉生技專利原料Ankascin 568，經固態發酵技術製成，並取得美國FDA New Dietary Ingredient（NDI）上市核可，成為市場上唯一不含Monacolin K，同時經多項臨床試驗驗證功效的紅麴產品，展現晨暉生技在健康保健領域的創新實力。

GTSW Bio自2023年下半年成立以來，已獲得多張馬來西亞保健品MAL字號及清真認證，為當地業務發展奠定穩固基石。2024年，「Vascuxin」紅麴複方產品正式在馬來西亞線上及線下通路全面上市，未來將以馬來西亞為起點，積極進行越南市場規劃與拓展，持續推動業務的區域擴展。