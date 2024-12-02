英特爾換下基辛格「神仙難救」　科技專家：台積電繼續一個人的武林

▲英特爾前執行長基辛格12月1日退休。（圖／英特爾）

記者陳瑩欣、柯沛辰／綜合報導

英特爾2日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）1日退休，並卸下董事會職務。消息一出，英特爾股價週一盤前交易上漲5%。不過，科技專家許美華直言，英特爾是體質、結構問題，拉掉基辛格也是「神仙難救」，「台積電繼續一個人的武林！」

基辛格2021年接掌英特爾，但近4年來英特爾情況持續惡化，不僅核心業務市佔率、股價雙雙下滑，陷入長期低潮，今年至今股價更重挫52%，甚至在11月8日被踢出道瓊成分股，改由輝達取代。

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科技專家許美華表示，其實基季格「被退休」，一點也不意外，「這位老兄從上任到現在，除了嘴很秋，開出來的支票沒有一張兌現，董事會的耐心是有限的。」

不過，許美華也坦言，說句公道話，英特爾營收衰退、股價大跌，已經是體質、結構的問題，不做翻天覆地的整頓，拉下基辛格換人也沒用，神仙難救。

許美華觀察，半導體先進製程，英特爾是如此，三星情況也差不多，「台積電繼續一個人的武林！」

基辛格在2021年接任英特爾執行長，曾嗆台積電因地緣政治不安全，並揚言超車台積電。當時台積電創辦人張忠謀更公開指「這個傢伙很不客氣」，還在3年前預言基辛格難在5年內將英特爾拉回盛況，如今一語道中。