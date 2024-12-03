受川普2.0影響BDI跌破1300點成本線　俄烏停戰可望成為明燈

▲如果俄烏戰爭結束，展開烏克蘭重建，會是散裝船運市場最大利多。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(3)晚跌破1300點成本線，來到1298點，海岬型船與巴拿馬型船運價都已低於成本價，業界資深高階指出，美國總統當選人川普的關稅政策與強勢美元，都對散裝船運不利，明年全球經濟發展不樂觀，眼前看如果俄烏戰爭能夠順利結束，展開烏克蘭重建，會是散裝船運的最佳「明燈」。

業者分析，中國是最大的散裝貨進口國，川普關稅大刀揮向中國，中國經濟面臨強烈挑戰，川普即將徵收的關稅加劇了貿易緊張局勢，他要先將中國進口的商品加徵10%的關稅，競選期間說的要對中國徵收超過60%的關稅會如何推動還不知，而中國的內需疲軟，消費者價格處於四個月低位，工業產出繼續下降，10月份的新房價格出現了9年來的最大跌幅。

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另美元升幅超出預期，國際主要原物料都是以美元計費，美元升值造成原物料價格高漲，各國採購能力減弱，造成貨量減少，克拉克森預估明年散裝船運市場需求僅成長1.1%，船噸供給成長2.9%。

對於需求被估僅增1.1%，裕民航運高階指出，市場變化很快，今年年初克拉克森估今年需求增加1.6%，結果中國大陸為保障糧食和能源安全，今年前三季乾散貨進口量年增7％，克拉克森最新公布的數據，已將今年需求拉高為5.4%，遠超過過去10年的均值2.8％，供給則是估成長3.2%。

業界高階認為，川普的個性讓市場充滿不確定性，他會對中國大陸搬出哪些手段？美元會怎麼走？對各國關稅如何處置都有待觀察；不過如果俄烏戰爭真能結束，戰後重建對散裝船運是一大利多，雖然重建物資主要靠自備吊桿的中小型散裝船運送，但是重建需要大量的鋼材，要靠海岬型與巴拿馬型船運送鐵礦砂與煤炭，供鋼廠製造生產鋼材，對各型散裝船都是利多。

昨晚現貨市場海岬型船日租為16,363美元，低於一般成本價1.7-1.8萬美元，巴拿馬型船日租9079美元，低於一般成本價1.1萬美元，超輕便型船日租12,374美元，高於約1萬美元的成本價，輕便型船日租11,817美元，也高於約9000美元的成本價。

船舶經紀人BRS則分析指出，能源轉型正在穩步為乾散貨航運創造機會。中國國內對可再生能源基礎設施的關注，風力渦輪機、太陽能電池板和電動汽車電池等過渡技術需要從西非進口的鋁土礦和其他原材料(如鋰、鈷、鎳和銅)來生產鋁。這種轉變可能會增加對相關礦物的需求，從而促進對中國的礦產品乾散貨運輸。