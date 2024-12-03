基辛格閃退後喊「一生榮耀」　英特爾起落40年一文看

▲英特爾執行長基辛格。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾（Intel）宣布執行長基辛格於本月1日起退休，基辛格在消息公布後首度公開發文，除了表示能帶領英特爾是「一生的榮耀」，並感謝與他共事的夥伴。

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▲基辛格退休後首波公開發文。（圖／翻攝X平台）

基辛格表示，領導英特爾一直是他一生的榮耀，他永遠感激全球的同事，且當他回顧時，他對於他們曾達成的成就感到自豪。

1979年，當時年僅18歲的基辛格進入英特爾，出身農場家庭的他曾幽默說「不想在大太陽下流汗工作」努力讓自己進入半導體技術圈，32歲的他引領微處理器、Wi-Fi、USB等技術的創新，是Intel第一位技術長。

2009年，基辛格第一次被工作30年的老東家Intel祭出第1次離職，一直到2021年才回任執行長的工作，當時他還以「我回來了！」風光宣誓振興Intel，也讓投資人一度懷抱期待。

不過基辛格接下Intel執行長後對台爭議發言很多，除了喊「台灣不穩」、各向媒體投書，要美國政府不要把520億美元的半導體補助給予不把先進技術留在美國的外國半導體企業，視為劍指台積電。

台積電創辦人張忠謀在公開演講中提到英特爾竟然要跨入晶圓代工領域，每個英特爾CEO他都認識，包括這傢伙（基辛格），張忠謀評論「這傢伙就很有點不客氣」、「對TSMC（台積電）也很不客氣」。

外媒指出，基辛格接任執行長3年以後因難以用業績說服董事會，遭遇提前退休的命運，為第2次離開Intel。