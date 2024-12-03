上班2周就離職！他嫌科技業無聊「改行賣滷肉飯」：朝夢想前進

▲原PO果斷離職去賣滷肉飯。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

許多人一份工作做久了，會職業倦怠萌生轉職念頭，一名工程師表示，大學畢業後就進科技業工作，月薪40K，比同期的人好很多了，但做了2個禮拜後發現工作很乏味，找不到熱情，比起當工程師，更喜歡下廚做料理，於是直接提離職，轉換跑道去賣滷肉飯。對此，許多網友鼓勵他，「工作要做得開心才叫工作」。

原PO在Dcard發文，退伍後很快就得到一份不錯的offer，公司福利制度良好而且假很多，對於沒有讀碩士的他來說，月薪40K已經比同期的人好很多。然而，這份看似理想的工作卻讓他感到無比乏味，工作了兩個星期，每天面對的都是廢水感應器和系統，完全找不到對工作的熱情。

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他痛苦表示，一開始認為在科技業當工程師頭銜好聽，而且還是在知名的晶圓片公司底下工作，但他一點都不快樂，「我喜歡與人互動，喜歡煮菜更愛吃小吃」。他毅然決然提出離職，改行去賣滷肉飯，「其實一開始人生目標就設定，想自己開一間小吃店」。

身邊的朋友和長輩們都很不解，認為他放棄了一個穩定的鐵飯碗，不過原PO堅持自己的選擇，「去嘗試了，但發現真的不是想要的，反而朝著想開店的目標去進一步學習！」

貼文曝光，網友大讚他勇氣可嘉，「店名剛好可以叫鐵飯碗」、「每個人喜歡的工作跟生活型態本來就不一樣，加油」、「人生不是只有盲目追求名利，當著他人的奴隸勞工，那樣不一定快樂」、「原PO比較像逐夢者，必須給個讚」、「我之前在連鎖便當店工作，裡面一位大哥就是從科技業跳到便當店，他說雖然薪水少了很多，但感覺整個人變輕鬆了」、「你很有勇氣，年輕就是你的資產，用力去活吧」。