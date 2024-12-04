英特爾急尋新執行長　外媒爆洽詢陳立武及Marvell執行長接任

▲英特爾。（圖／英特爾提供）

記者高兆麟／綜合報導

英特爾在前執行長基辛格退休後，據外媒彭博社報導，公司正尋找新執行長，並將主要集中在尋找外部人士身上，目前考慮的候選人包括Marvell負責人Matt Murphy和前EDA大廠Cadence Design執行長陳立武，他先前也曾擔任英特爾的董事但在今年閃辭。

知情人士表示，英特爾已聘請獵人頭公司斯賓塞·斯圖爾特(Spencer Stuart)幫助物色新任執行長，並正在評估中。

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英特爾執行長基辛格本周突然下台引發了對新領導層的緊急尋覓，但能替補的人選也因英特爾多年的管理層更替而耗盡。基辛格三年前上任，從那時起，他就專注於一項複雜而昂貴的目標，以扭轉這家陷入困境的公司。

但這並沒有給他時間來復興英特爾的其他重要資產之一，也就是曾經為行業其他部門提供領導者的高階主管培訓計畫。目前，財務長 David Zinsner 和執行副總裁 Michelle Johnston Holthaus 擔任臨時聯合執行長。

根據彭博報導，在Murphy正在考慮中後，Marvell股價週二下跌 2.3%。截至美東時間下午 1:09，英特爾股價下跌超過 5%，延續了周一開始的下跌趨勢。

分析師表示，在董事會尋找基辛格的繼任者時，可能很難從內部進行選擇，部分原因是較早的離職意味著強有力的內部候選人較少。另一方面，人們對公司能否引進一位能夠立即扭轉局面的外部救世主感到不樂觀。