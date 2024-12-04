明年郵輪預報艘次達618航次、年增48%　港務公司年貼3億做獎勵

▲左起台灣港務公司總經理王錦榮與負責郵輪業務的港棧管理處資深處長張乃文。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司總經理王錦榮今(4)日在該公司主辦的「2024台灣郵輪論壇」上接受媒體訪問時指出，明年申報彎靠台灣的郵輪艘次已有618航次，較今年的418航次年增48%，高雄市政府春節期間將推出大型燈會，有機會爭取到春節特別航次；港公司一年約貼3億元獎勵郵輪彎靠，可為觀光旅遊與農產業帶來龐大商機，另像去年名勝郵輪在台補給就花了2億多。

王錦榮指出，疫情期間港務公司藉機大額投資郵輪碼頭建設，基隆港東、西岸碼頭合計投資25億建設，高雄旅運中心(含辦公區)投資50億元，都已完工啟用，澎湖馬公旅運中心斥資6億延建，預計今年年底完工，迎接明年春季旅遊；高雄與基隆將增設旅客橋各一座，郵輪因為有潮差、船舶高度不同等問題，旅客橋造價高達7千萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左起港務公司董事長李賢義、高雄立委許智傑、基隆立委林沛祥、港務公司總經理王錦榮在論壇上。（圖／記者張佩芬攝）

目前高雄港最大可供25萬噸，約可載客6-7千人的超大型郵輪彎靠，目前最高紀錄是17萬噸，載客5400人的「地中海榮耀號」在去年1月彎靠高雄，創下彎靠亞洲最大郵輪紀錄。王錦榮表示，港務公司將努力爭取台灣成為亞洲郵輪補給中心。

另考慮減碳要求，且郵輪在港期間仍持續用電，高雄與基隆將在明年與後年分別完成郵輪碼頭岸電工程，基隆因為腹地小，郵輪彎靠艘次多，施工困難度較高，還需台電配合，因此預計後年才能接上岸電，完工後將可大幅降低郵輪碳排，對郵輪公司與台灣環境都有利。

另為鼓勵郵輪載國際旅客來台，船上只要有三成是國際旅客，全部旅客的旅客服務費減100元，明年彎靠基隆10航次(進、出個算一次)、高雄與澎湖各5航次旅客服務費五折，僅需230元，有三成國際客每人僅需付130元。