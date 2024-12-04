揚秦看明年營收雙位數成長　全品牌展店目標拚160店

▲揚秦總經理林麗玲。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

揚秦（2755）今日舉行法說會，總經理林麗玲表示，明年4大品牌都會持續展店，明年全品牌可望新增逾160家，其中麥味登朝著千店目標努力，炸雞大師在台灣拚達120家店，海外市場也積極布局，因此明年整體營收朝著雙位數成長邁進。

揚秦總經理林麗玲表示，目前旗下共有4大品牌，麥味登今年前10月開出118間店、炸雞大師前10月開出21家店、REAL真‧CAFÉ‧BREAD前10月開出1家、涮金鍋前10月開出2家店，明年拓點目標不低於這些數字，朝著營收雙位數成長目標邁進。

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林麗玲指出，麥味登展店會朝街邊店、封閉型商圈等多渠道方式發展，也會開出數位化門市，讓菜單更簡化，聚焦核心菜單朝健康餐飲發展，目前總店數已突破900家，會朝千店目標努力。

林麗玲也說，炸雞大師持續全球布局，在東協國家都有斬獲，其中以印尼市場家數最多，目前已開出23家，年底朝30家前進，並規劃5年內達百店目標；新加坡第3家店已經在裝潢，馬來西亞也已達到4家店，其他部分還在洽談；美國市場則是要先找到好夥伴，看是合資或區域授權都不排除。

林麗玲也提到，涮金鍋目前3家店，第4、5間店也都已經簽訂，由於獲利不錯，會用直營店的方式持續展店，明年上半年預計開出3間、全年朝8家店目標邁進，新北、新竹若有好的地點都可以進駐；REAL真‧CAFÉ‧BREAD目前6家店，第二家科技廠6店預計12／9開幕，未來展店也都朝科技廠跟封閉型商圈發展。

此外，隨著營運擴張，為強化資金結構及支應拓展直營門市所需，揚秦將發行國內第一次無擔保轉換公司債，發行總額為新台幣2億元，預計2025年Q1掛牌交易。因應未來營運規劃，為擴增商品儲運與配送效率，揚秦佔地逾千坪的北區第二物流倉庫，也將於今年底前啟用。