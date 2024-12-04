南韓戒嚴令之亂　永豐金黃蔭基形容「是鬧劇一場」

▲永豐金控投資展望說明會，估明年台股上看26800點。（圖／巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

永豐金（2890）今（4）日召開「龍騰祥雲，2025，神（蛇）采飛揚」投資記者會，首席經濟學家黃蔭基被問到對於南韓戒嚴影響性？他回應，只是鬧劇一場，單一事件6個小時就結束，對於股市、景氣沒有影響，至於台股看法，在台積電成長帶動下，指數對應區間落在21000～26800點之間。

黃蔭基認為，隨著川普強勢重返白宮，明（2025）年經濟與市場表現一定比今（2024）年更充滿挑戰，「美國優先」預期將帶來挑戰與機遇，全球央行降息能夠緩衝保護主義帶來傷害，持續看好美國、日本與台灣經濟表現，以及受益於全球供應鏈重的新興國家，聚焦「一個不變，兩個趨勢，以及兩個挑戰」。

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一個不變--正常化：美、歐核心通膨得到控制持持續朝向2％邁進，美國明年的經濟成長率走溫至2.3％；歐元區明年經濟成長率提升至1.1％；中國則預估經濟成長率將降至4.5％；台灣則預估經濟成長率為2.96％。

兩個趨勢--AI與降息趨勢： AI發展仍在早期階段，未來將進一步擴散至資訊應用系統、能源與機器人應用，而算力=耗能，EPRI預估資料中心未來5年電力需求複合成長5％。此外，明年迎來降息趨勢，Fed防範通膨復燃，預估只降息2碼，ECB、BOE將降息4碼，韓國、澳洲加入降息行列，台灣預估維持政策利率2％全年按兵不動。

兩大挑戰--債務與通膨：川普主張全面延長減稅，並祭出「免稅三箭」，明年美國財政赤字率恐難以縮減至5％以下，IMF也預估明年美國公共債務占名目GDP比重將由122％上升至126％。而高關稅、反移民政策，恐讓通膨捲土重來，明年美國核心PCE回到3％以上，使得Fed的貨幣調控難度提高。

另外，在美元續強之下，新台幣兌美元31.1起跳，明年難見2字頭，黃金部分則在央行貨幣儲備、國際地緣政治局勢、及全球貨幣寬鬆前景下，金價上看每盎司2895美元。

台股整體上市公司獲利在台積電成長兩成的帶動下，預期成長23%，獲利創高到4.6兆，EPS來到1410元，以過去10年本益比區間在15倍至19倍，對應指數落在21000～26800點之間。

