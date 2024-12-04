台積電推出生物多樣性獎學金與提案獎勵　個人獎金最高25萬元

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
台積電（2330）、農業部生物多樣性研究所與社團法人台灣植物分類學會今日攜手推動「Eco Plus! 生態共融計畫—台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵制度」，旨在鼓勵生物多樣性保育相關研究及貢獻、挖掘並培育生物多樣性潛力人才、激勵跨域合作的創新思維。
為了加速推動生態復育與自然教育培力的積極實踐，台積電於今年 5 月22 日啟動涵蓋棲地、物種、知識培力三大面向的「Eco Plus! 生態共融計畫」 ，寫下產、官、學與非營利組織多方攜手推動生物多樣性保育與研究的重要里程碑。
台積電「Eco Plus! 生態共融計畫」預計於 2030 年前推動生物多樣性保護與推廣行動，例如：完成 1 條生態廊道建置、6 種瀕危物種保育，以獎勵制度支持 96 位潛力人才與 93 件重要生態研究，搭配推動 eBird Taiwan 鳥類資料庫、iNaturalist 愛自然 2 個平台，促進公民科學參與，落實台積電的《生物多樣性宣言》。
「Eco Plus! 生態共融計畫—台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵制度」將進一步深化生物多樣性知識面的落實。此制度自 2025 年 2 月 15 日至 3 月 15 日開始接受申請，並預計 2025 年 7 月公布獲獎名單。
2025 台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵：
新秀獎：旨在鼓勵大專院校中具保育成果的社團持續累積生態熱忱。得獎者共將選出 5 名，獎金為新台幣 8 萬元（每名）；入選者 5 名，獎金為新台幣 4 仟元（每名） 。
菁英獎：旨在培育研究成果受國際肯定的生物多樣性人才。特優獎一名，獎金為新台幣 25 萬元；優等獎 2 名，獎金為新台幣 15 萬元（每名） ；佳作獎共 3 名，獎金為新台幣 5 萬元（每名）；另外，將有 10 名入選獎名額，獎金為新台幣 6 仟元（每名） 。
提案獎：開放大專院校等學術機構與研究機構提交提案書，針對其研究提供申請經費管道。共將選出 3 名得獎者，每案補助經費最多新台幣 200 萬元，補助期程 2 年。
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